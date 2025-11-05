بنك القاهرة عمان
مذكرتا تفاهم بين الأردن وقطر لتعزيز التعاون بالتنمية الاجتماعية والعمل الخيري

31 ثانية ago
وطنا اليوم:وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ونظيرتها القطرية اليوم الأربعاء، مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة، والعمل الخيري والإنساني، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة.
وبحسب بيان لوزارة التنمية اليوم، وقعت المذكرتين وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيسة مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر بثينة بنت علي الجبر النعيمي.
وأكدت بني مصطفى أن توقيع المذكرتين يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الأردن وقطر، ويجسد الرغبة المشتركة في توحيد الجهود لخدمة المجتمعيْن وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يستمد قوته من الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين الشقيقين، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اللذين يوجهان دوما نحو توطيد أواصر التعاون العربي المشترك.
وبينت أن المذكرتين تهدفان إلى إرساء إطار تعاون استراتيجي وشامل في مجالين مهمين: الأول، مجال التنمية الاجتماعية والأسرة، الذي يركز على تمكين الأسر والفئات الأكثر احتياجا وحماية حقوق الطفل والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة، والثاني، مجال العمل الخيري والإنساني، الذي يسعى إلى تعظيم الأثر الإيجابي للأعمال الخيرية وتنظيمها وبناء قدرات المؤسسات المعنية لخدمة القيم الإنسانية.
وأوضحت أن محاور التعاون المشتركة ستشمل نقل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في السياسات والبرامج التنموية، وتبادل الخبرات في بناء قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاعين التنموي والخيري.
وأكدت بني مصطفى، أن الجانبين سيعملان على تشكيل لجان مشتركة وإعداد خطط عمل تنفيذية تفصيلية، لضمان تحويل بنود المذكرتين إلى برامج عملية.
وأشارت إلى أن توقيع المذكرتين يمثل بداية لشراكة استراتيجية راسخة، وخطوة جديدة في طريق التكامل العربي في مجالات التنمية الاجتماعية والإنسانية، معربة عن تقديرها لدولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.


