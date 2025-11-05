بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

اتفاقية أردنية ألمانية بـ75 مليون يورو لبرنامج “التحديث من أجل النمو”

30 ثانية ago
اتفاقية أردنية ألمانية بـ75 مليون يورو لبرنامج “التحديث من أجل النمو”

وطنا اليوم:وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، اتفاقية تمويلية بقيمة 75 مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية لبرنامج “التحديث من أجل النمو”.
ووقعت الاتفاقية عن الجانب الألماني مديرة أولى لمحفظة المشاريع في بنك التنمية الألماني، مايكي ليرش-سيمروس، بحضور السفير الألماني في عمان، الدكتور بيرترام فون مولتيكه.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أعربت طوقان عن تقدير الحكومة الأردنية للدعم المتواصل الذي تقدمه ألمانيا للأولويات التنموية في الأردن، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيساهم في تحسين البيئة التنظيمية للقطاع الخاص بما ينعكس إيجابا على تنافسية الاقتصاد الوطني وفقا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
من جانبه، أكد السفير الألماني التزام بلاده بدعم الإصلاحات في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن وضع أهدافا طموحة لتحديث قطاعه العام، وألمانيا تفخر بكونها من أبرز الداعمين لهذا الطموح، وستباشر بصرف الدفعة الأولى من التمويل، و”يسعدني أننا حققنا هذه الخطوة معا، لأن تعزيز القطاع العام سيسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:49

فعاليات توعوية في جامعة فيلادلفيا ضمن أسبوع “بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة”

16:44

دور المؤثرين في دعم السياحة والترويج للأردن

16:43

الملك يلتقي رئيس أركان الدفاع الهنغاري

16:40

الاتحاد الأوروبي وأورنج الأردن والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وسيزامي يقودون حوارًا حول “العلم الذي نحتاجه لعام 2050”

16:39

ورشة عمل حول حصاد وادارة استخدام مياه الأمطار وفرص الاستثمار المستدام في المدن الصناعية الأردنية

16:36

حدث أمني خطير.. اختراق منصَّة يوميات وجداول أعمال بن غفير

16:23

الأستاذ هاني القاضي … صمتٌ يصنع التاريخ وفكرٌ يكتب المستقبل

16:21

صناعة عمان تنظم جولة لوفد سعودي على عدة مرافق اقتصادية بالعقبة

16:15

5 بلديات تبحث إنشاء مركز إيواء للكلاب الضالة

16:08

وزير الصناعة يبحث والسفير الأميركي ملفات التعاون الاقتصادي

16:05

عطية: رد النواب على خطبة العرش وثيقة وطنية تجسد الوفاء والانتماء وتؤكد الالتفاف خلف القيادة الهاشمية

16:03

استيتية في محاضرة بجامعة البترا: المهارة والسلوكيات رأس المال الحقيقي للنجاح

وفيات
وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025