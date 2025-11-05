اتفاقية أردنية ألمانية بـ75 مليون يورو لبرنامج “التحديث من أجل النمو”

وطنا اليوم:وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، اتفاقية تمويلية بقيمة 75 مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية لبرنامج “التحديث من أجل النمو”.

ووقعت الاتفاقية عن الجانب الألماني مديرة أولى لمحفظة المشاريع في بنك التنمية الألماني، مايكي ليرش-سيمروس، بحضور السفير الألماني في عمان، الدكتور بيرترام فون مولتيكه.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أعربت طوقان عن تقدير الحكومة الأردنية للدعم المتواصل الذي تقدمه ألمانيا للأولويات التنموية في الأردن، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيساهم في تحسين البيئة التنظيمية للقطاع الخاص بما ينعكس إيجابا على تنافسية الاقتصاد الوطني وفقا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.

من جانبه، أكد السفير الألماني التزام بلاده بدعم الإصلاحات في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن وضع أهدافا طموحة لتحديث قطاعه العام، وألمانيا تفخر بكونها من أبرز الداعمين لهذا الطموح، وستباشر بصرف الدفعة الأولى من التمويل، و”يسعدني أننا حققنا هذه الخطوة معا، لأن تعزيز القطاع العام سيسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة”.