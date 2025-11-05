بنك القاهرة عمان
عطية: رد النواب على خطبة العرش وثيقة وطنية تجسد الوفاء والانتماء وتؤكد الالتفاف خلف القيادة الهاشمية

وطنا اليوم:قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية إن رد مجلس النواب على خطبة العرش السامي جاء وثيقة وطنية جامعة تجسد معاني الوفاء والانتماء للأردن وقيادته الهاشمية، وتؤكد أن المجلس يقف بثبات خلف جلالته في مسيرة الإصلاح والبناء وصون أمن الوطن واستقراره.
وأضاف عطية الذي ينتمي لحزب مبادرة في تصريح صحفي أن الرد النيابي جاء بيان موقف وطني صلب عبر عن وجدان الأردنيين وتمسكهم بالثوابت، واستند إلى قناعة راسخة بأن الأردن ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك بعزيمة وحكمة، لتبقى الدولة الأردنية قوية بمؤسساتها وراسخة بهويتها الجامعة.
وقال النائب الاول يؤمن أن أمن الأردن خط أحمر، وأن أي طامح أو عابث يحاول المساس باستقراره أو تعطيل مسار تحديثه سيجد أمامه دولةً قوية ومؤسسات راسخة وشعبا واعيا متماسكا خلف قيادته الهاشمية.
ونوه أن الرد النيابي على خطبة العرش تضمن تأكيدا على التزام المجلس بترجمة التوجيهات الملكية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، من خلال تشريعات إصلاحية ورقابة بناءة تسهم في تحسين حياة المواطن وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسساته.
ونوه أن الرد حمل إشادة بمكانة الأردن ودوره العربي والإقليمي، مؤكدًا على الموقف الملكي الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وإدانة العدوان الوحشي على غزة، مشددًا على أن الهاشميين سيبقون الحُماة الأمناء للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأن الأردن سيبقى الصوت العربي الصادق والمدافع عن العدالة والحق.
وقال النائب الاول ان ما تضمنه رد مجلس النواب والإشادة بسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يعكس ثقة الأردنيين بسمو ولي العهد وقدرته ودوره في ظل قيادة هاشمية تجمع بين الحكمة والإرادة.
وقال النائب الاول إن مجلس النواب العشرون يجدد العهد والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، ويؤكد أنه سيبقى سلطة وطنية فاعلة تعزز قوة الدولة وتدافع عن ثوابتها، ملتزمة بأداء دورها الدستوري في التشريع والرقابة، حريصة على الأردن وأمنه واستقراره، ماضية في طريق الإنجاز بثقة ووعي وانتماء.


