أمنية إحدى شركات Beyon تحتفل بهويتها الجديدة مع موظفيها

دقيقتان ago
وطنا اليوم:احتفلت أمنية، إحدى شركات Beyon، بهويتها الجديدة التي تمثل مرحلة جديدة من الابتكار والتحول الرقمي. خلال لقاء جمع موظفيها، في أجواء عبّرت عن روح التجديد ووحّدت الرؤية والقيم المؤسسية، مسلّطة الضوء على مسيرة التحول التي تشهدها الشركة وطموحاتها المستقبلية ضمن مجموعة Beyon.
واستعرض الرئيس التنفيذي فيصل الجلاهمة وفريق الإدارة في أمنية ملامح الرؤية المستقبلية للشركة واستراتيجيتها القادمة، مؤكدين التزامهم بمواصلة مسيرة النمو والابتكار تحت شعار “أكثر للحياة”، الذي يجسّد جوهر توجه الشركة نحو تقديم تجارب رقمية تلبي احتياجات العملاء وتثري حياتهم اليومية.
كما شهد اللقاء تكريم عدد من الموظفين الذين أمضوا 10 و15 و20 عامًا من الخدمة تقديرًا لعطائهم المتواصل ومساهماتهم في مسيرة الشركة وإنجازاتها. وتم أيضًا الاحتفاء بالفائزين في هاكاثون الذكاء الاصطناعي الذين جسّدوا من خلال أفكارهم المبتكرة وطموحهم اللامحدود روح الريادة والتطوير التي تميّز ثقافة أمنية.
ويجسّد هذا اللقاء إيمان أمنية بأن هويتها لا تنحصر في مظهرها البصري الجديد، بل تنبع من طاقات موظفيها الذين يترجمون رسالتها يومًا بعد يوم، بروح التعاون والطموح والثقة بالمستقبل، لترسّخ الشركة مكانتها كإحدى أبرز الشركات المبتكرة في قطاع الاتصالات الأردني.


