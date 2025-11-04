وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني

وطنا اليوم:توفي ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، وهو الأبرز في العصر الحديث والمهندس الرئيسي والمساهم الاكبر في قيادة الولايات المتحدة إلى حرب العراق بناء على افتراضات خاطئة وذلك وفقًا لبيان صادر عن عائلته ونشرته شبكة سي ان ان، وكان عن عمر يناهز 84 عامًا.

وقالت عائلته في بيان: كانت زوجته الحبيبة، لين، التي دام زواجهما 61 عامًا، وابنتاه، ليز وماري، وأفراد آخرون من عائلته معه عند وفاته”.

وأشار التقرير الى ان ديك تشيني الذي شغل منصب نائب الرئيس الأمريكي في عهد جورج بوش توفي بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأطلق تشيني -الذي كان نائبا للرئيس بوش- واحدة من أفدح الأكاذيب حول العراق في أثناء التحضير لشن الحرب على الدولة العربية.

ففي خطاب ألقاه أغسطس/آب 2002، ادعى أن حسين كامل صهر الرئيس العراقي صدام حسين كشف -عقب انشقاقه عن نظام بغداد- عن أن العراق كان يحاول صنع أسلحة نووية. لكن في حقيقة الأمر، فإن كامل كان قد صرح لشبكة “سي إن إن” (CNN) بأن العراق لا يملك أي نوع من أنواع الأسلحة غير التقليدية.

ومنذ مغادرته منصبه، دأب تشيني على قضاء وقته في الصيد، وانهمك في تأييد دونالد ترامب لمنصب رئيس الولايات المتحدة عام 2016، وعدم محاكمته بتهمة التعذيب.

كما ظل لفترة من الزمن يعيش بقلب ميكانيكي خارجي لضخ الدم عبر عروقه بشكل مستمر.