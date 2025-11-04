القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

وطنا اليوم:أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، اليوم الثلاثاء، تثبيت أسعار الخبز.

وقال القضاة، إنه تم تخصيص 180 مليون دينار لدعم الخبز والاعلاف العام المقبل.

وقال إنه تم أيضا في اطار خطة تعزيز الأمن الغذائي الحكومي تعزيز القدرات التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير والتي سترتفع مع نهاية العام الحالي الى 2.3 مليون طن وبالتالي إمكانية التحوط على كميات من كل مادة لمدة 12 شهرا على الأقل .

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من انشاء مستوعبات منطقة القطرانة قبل نهاية العام العالي وطاقتها الاستيعابية 600 ألف طن فيما الاستطاعة التخزينة الحالية تبلغ 1.7 مليون طن وتشمل المستوعبات والصوامع.

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل ضمن خطة متكاملة لتأمين وإدارة مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير وطرح مناقصات لشراء مزيد من الكميات بأعلى المواصفات ومن مناشئ مختلفة.