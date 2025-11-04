بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

39 ثانية ago
القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

وطنا اليوم:أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، اليوم الثلاثاء، تثبيت أسعار الخبز.
وقال القضاة، إنه تم تخصيص 180 مليون دينار لدعم الخبز والاعلاف العام المقبل.
وقال إنه تم أيضا في اطار خطة تعزيز الأمن الغذائي الحكومي تعزيز القدرات التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير والتي سترتفع مع نهاية العام الحالي الى 2.3 مليون طن وبالتالي إمكانية التحوط على كميات من كل مادة لمدة 12 شهرا على الأقل .
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من انشاء مستوعبات منطقة القطرانة قبل نهاية العام العالي وطاقتها الاستيعابية 600 ألف طن فيما الاستطاعة التخزينة الحالية تبلغ 1.7 مليون طن وتشمل المستوعبات والصوامع.
وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل ضمن خطة متكاملة لتأمين وإدارة مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير وطرح مناقصات لشراء مزيد من الكميات بأعلى المواصفات ومن مناشئ مختلفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:25

الجرائم الإلكترونية تستقبل 6500 شكوى احتيال مالي إلكتروني لنهاية تشرين الأول

10:21

الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل

10:17

وفيات الثلاثاء 4-11-2025

09:54

نظام جديد لصندوق ضمان العاملين في وزارة التربية

09:42

تهديد إسرائيلي جديد لحزب الله: لن يكون هناك مكان محصن

09:34

البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء

09:29

ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني

09:24

د. محمد الهواوشة يترشح لمجلس التعليم في ولاية أوهايو: خطوة جديدة لخدمة المجتمع والتعليم

09:22

( 3 ) مليارات دينار فائض تأميني خلال (6) سنوات ذهبية للضمان

09:19

اجتماع إسطنبول يرفض أي وصاية على غزة: الحكم للفلسطينيين وحدهم

09:14

وفاة طفلة دهسا في الأغوار الشمالية

09:10

تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية في غزة والاحتلال يخرق الاتفاق من جديد

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان