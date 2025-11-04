بنك القاهرة عمان
ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني

18 ثانية ago
ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني

وطنا اليوم:هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوقف التمويل الاتحادي عن مدينة نيويورك، إذا فاز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب العمدة في الانتخابات البلدية المقررة اليوم الثلاثاء.
ووصف ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال المرشح ممداني بأنه “شيوعي”، قائلا إنه سيترك المدينة “بفرصة صفر للنجاح أو حتى البقاء”
وأضاف: “إذا فاز ممداني، فمن غير المرجح أن أقدم أي تمويل اتحادي، باستثناء الحد الأدنى الذي يفرضه القانون”.
ويتوجه سكان نيويورك إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، لانتخاب عمدة جديد للمدينة.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدم ممداني بفارق كبير على الحاكم الديمقراطي السابق أندرو كومو، الذي يخوض الانتخابات هذه المرة كمرشح مستقل.
أما المرشح الجمهوري كيرتس سليوا، فيعتبر حظه في الفوز ضعيفا، ما دفع ترامب إلى القول إن التصويت لسليوا سيكون بمثابة “مساعدة لممداني”.
ودعا ترامب الناخبين بدلا من ذلك إلى دعم كومو، رغم الانتقادات التي وجهها الأخير له خلال جائحة كوفيد-19، قائلا: “سواء أحببتم أندرو كومو أم لا، فليس أمامكم خيار آخر. عليكم التصويت له، وأن تأملوا أن يؤدي عملا رائعا”.
وينتمي ممداني إلى الجمعية التشريعية لولاية نيويورك، وهو عضو في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا، ويخوض حملته على أساس سياسات تشمل ضبط الإيجارات وتوفير خدمات النقل بالحافلات ورعاية الأطفال مجانا، بتمويل من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.
وإذا فاز، فسيصبح أول مسلم يتولى منصب عمدة مدينة نيويورك، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة.


