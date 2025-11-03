حسَّان يلتقي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّة القطري في الدَّوحة

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في العاصمة القطريَّة الدَّوحة اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّة القطري الشَّيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وجرى خلال اللِّقاء بحث سُبُل تعزيز العلاقات الأخويَّة التَّاريخيَّة بين البلدين في مختلف المجالات، حيث استعرض رئيس الوزراء ما يقوم به الأردن من مشاريع استراتيجيَّة في قطاعات الطاقَّة والنقل والمياه والسِّياحة والبنى التحتيَّة، وإمكانيَّة التعاون بين البلدين في هذه المجالات.

وأكَّد رئيس الوزراء ونظيره القطري خلال اللقاء الحرص المشترك على إدامة التَّنسيق والتَّعاون وتطوير العلاقات الاقتصاديَّة بما يحقق مصالح البلدين والشَّعبين الشقيقين.

كما بحث اللِّقاء التطوُّرات الإقليميَّة خصوصاً القضيَّة الفلسطينيَّة، حيث شدَّد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النَّار في غزَّة وتنفيذ جميع بنوده، وضمان استدامة إدخال المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة إلى القطاع بشكل كافٍ لوضع حدٍّ لتفاقم المعاناة الإنسانيَّة فيه، ووقف التصعيد الخطير والانتهاكات في الضفة الغربية، وضرورة إطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة الدَّولة الفلسطينيّة المستقلَّة وفق حلِّ الدَّولتين.

ويأتي اللقاء قبيل مشاركة رئيس الوزراء، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، في أعمال القمَّة العالميَّة الثانية للتنمية الاجتماعيَّة التي تستضيفها الدَّوحة بتنظيم من منظَّمة الأمم المتَّحدة، بمشاركة دوليَّة واسعة، حيث قدَّم رئيس الوزراء الشُّكر لنظيره القطري على الجهود المبذولة لاستضافة هذه القمَّة.

وحضر اللِّقاء السَّفير الأردني في الدَّوحة زيد اللُّوزي