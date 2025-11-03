بنك القاهرة عمان
تراجع عدد منتسبي الأحزاب إلى 85,287 حتى نهاية أيلول

44 ثانية ago
وطنا اليوم:أظهرت الساعة الحزبية على موقع سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب تراجع عدد المنتسبين إلى 85,287 في بداية تشرين الثاني مقارنة بـ 86,091 حتى نهاية أيلول، بحجم تراجع 804 منتسبين.
ووفق الأرقام ، فإن عدد الحزبيين الذكور بلغ 56,99 ألفا والإناث 43,01 ألفا.
وتستحوذ محافظات العاصمة وإربد الزرقاء والبلقاء على أعلى نسبة أعضاء، إذ تستحوذ العاصمة على 29.5% من حجم المنتسبين وإربد على 20.8% والزرقاء على 13.7% والبلقاء 9.8%، فيما سجلت الكرك ما نسبته 5.4% تليها المفرق 5.2% وعجلون 3.4% وجرش 3.3% ومأدبا 2.6 والعقبة 2.05% ومعان 2% والطفيلة 1.7%.


