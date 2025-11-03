تفعيل استخدام التذاكر الإلكترونية في 16 موقعا سياحيا في الأردن

وطنا اليوم:كشف البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) للربع الثالث من العام الحالي، عن تفعيل استخدام التذاكر الإلكترونية في 16 موقعًا سياحيًا في الأردن.

والمواقع المشمولة بالتذاكر الإلكترونية: (قلعة عجلون /مار إلياس،مدينة جرش الأثرية،جبل القلعة،قلعة الكرك،أم قيس،المدرج الروماني والأوديون،متحف أخفض مكان على سطح الأرض،أم الرصاص،قلعة الشوبك،طبقة فحل (بيلا)،أم الجمال).

كما تشمل التذكرة الإلكترونية أيضا: (مواقع مأدبا الأثرية،متحف آثار السلط،متحف دار السرايا- إربد،عراق الأمير،قصير عمرة).

ويظهر الموقع الإلكتروني أسعار التذاكر، للأردنيين وغير الأردنيين.

وأظهر البرنامج أنه جرى تفعيل البوابات الإلكترونية في مواقع مختارة في الأردن (جبل القلعة وجرش) وربطها مع التذكرة الإلكترونية.

واستعرض البرنامج جوانب التطوير بالبيئة التشريعية المرتبطة بالعمل السياحي، إضافة لتطوير المنتجات والتجارب السياحية لمختلف أنماط السياحة.

ألغت الحكومة في آذار 2025 العمل بالتذاكر الورقية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية، واستبدالها بالتذاكر الإلكترونية، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية.

وحددت الحكومة الطرق الإلكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي، من خلال الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام أجهزة التفويض الإلكتروني.

وشملت أيضا وسائل الدفع؛ باستخدام الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان (CreditCards)، وبطاقة القيد الفوري (Debit Cards)، إضافة إلى الدفع من خلال البنوك أو الشركات المالية المعتمدة.

وحدد القرار صلاحية التذكرة بـ 90 يوما اعتبارا من تاريخ إصدارها، ولا يجوز تحويل التذكرة من شخص إلى آخر.

وأكدت على أنه لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلى بموافقة وزير السياحة، في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.

والتذكرة الإلكترونية؛ هي إيصال يستطيع الزائر الحصول عليه من خلال النظام الإلكتروني والذي يمكنه من دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي.

جاء ذلك في الجريدة الرسمية، ضمن تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 2025، الصادرة بمقتضى المادة (6) من نظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية وتعديلاته رقم 40 لسنة 2002.