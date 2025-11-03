سابقة في المالديف.. التدخين ممنوع وغير قانوني للأجيال القادمة

وطنا اليوم:أصبحت جزر المالديف أول دولة تفرض حظرًا على التدخين بين الأجيال، أي أنها بدأت تعتبر التدخين وشراء وبيع التبغ أمرًا غير قانوني لأي شخص ولد بعد 1 يناير 2007.

وقالت وزارة الصحة في البلاد إن الحظر دخل حيز التنفيذ يوم السبت في أرخبيل جنوب آسيا، “ما يمثل علامة فارقة تاريخية في جهود البلاد لحماية الصحة العامة وتربية جيل خال من التبغ”.

وأضافت بحسب تقرير نشره موقع “سي ان ان”، أن هذا الإجراء “يجعل من جزر المالديف أول دولة في العالم تطبق حظرا على التبغ على مستوى البلاد بين الأجيال”.

ويتسبب التدخين في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص على مستوى العالم سنويا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

حظر التدخين في المالديف

واعتبارًا من عام 2021، جرّب أكثر من ربع السكان البالغين في جزر المالديف (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و69 عامًا) التبغ، وفقًا لدراسة استقصائية وطنية. وكان هذا المعدل مضاعفًا تقريبًا بالنسبة للمراهقين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا.

وبالمقارنة، استخدم ما يقارب حوالي 20% من البالغين في الولايات المتحدة التبغ في عام 2022، وكان ما يقرب من 12% من البالغين في المملكة المتحدة مدخنين في عام 2023.

وعلى الرغم من أن جزر المالديف هي الدولة الأولى التي تسن مثل هذا الحظر، فقد نوقشت مقترحات مماثلة، وكادت أن تفرض، في أجزاء أخرى من العالم.

نيوزيلندا وبريطانيا

فقد اقتربت نيوزيلندا من فرض شيء مماثل في عام 2022، عندما أقرت الحكومة حظرًا على التدخين كان من شأنه أن يحظر بيع التبغ لأي شخص ولد بعد الأول من يناير 2009.

لكن الحظر، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2024، لم يتحقق قط. وبعد عام واحد فقط من إقرار مشروع القانون، تم التراجع عنه للمساعدة في تمويل التخفيضات الضريبية – مما أثار غضب مسؤولي الصحة العامة وجماعات مكافحة التبغ.

وقد تم اقتراح مشاريع قوانين مماثلة في بريطانيا في السنوات الأخيرة لكنها فشلت في الموافقة عليها؛ وهناك نسخة جديدة تشق طريقها الآن عبر البرلمان.

ويحظر مشروع القانون البريطاني التبغ على أي شخص ولد بعد 1 يناير 2009، ويشدد القوانين المتعلقة ببيع التبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني.

الحد من التدخين

ويعد الحظر الذي فرضته جزر المالديف الأحدث في الجهود التي تبذلها البلاد منذ سنوات للقضاء على التبغ والتدخين – بما في ذلك السجائر الإلكترونية.

وحظرت الحكومة استيراد وحيازة واستخدام وتصنيع وتوزيع جميع أنواع السجائر الإلكترونية في جزر المالديف في أواخر عام 2024، بغض النظر عن العمر

وتأمل السلطات الآن في الحد من التدخين في كل مكان عبر الأرخبيل، مع خطط لإنشاء عيادات لمكافحة التدخين، تقدم الأدوية لمساعدة الناس على الإقلاع عن منتجات التبغ.

وفي وقت سابق من هذا الصيف، اقترح الرئيس مكافأة نقدية للمقيمين في أي جزيرة تقضي على التدخين تمامًا.