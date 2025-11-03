مناجم الفوسفات تتكفل بحل مشكلة مياه منطقة البربيطة

وطنا اليوم:انطلاقًا من مسؤولية شركة مناجم الفوسفات الأردنية الوطنية والمجتمعية، بادر رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور محمد الذنيبات، بالتواصل مع معالي وزير المياه المهندس رائد ابو السعود ، مبدياً استعداد الشركة للتكفّل بحل مشكلة مياه منطقة البربيطة.

وتأتي هذه المبادرة دعمًا للجهود الوطنية التي تبذلها وزارة المياه في توفير و تحسين خدمات المياه في مختلف مناطق المملكة.

وأعرب وزير المياه عن شكره وتقديره للدكتور الذنيبات على هذه المبادرة الطيبة، التي تجسّد الدور الوطني والمسؤول الذي تضطلع به شركة مناجم الفوسفات الأردنية في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.