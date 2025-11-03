بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

اعتقال مسؤول إسرائيلي بارز وزوجته وآخرين لصلتهم بقضية فساد في الهستدروت

3 نوفمبر 2025
اعتقال مسؤول إسرائيلي بارز وزوجته وآخرين لصلتهم بقضية فساد في الهستدروت

وطنا اليوم:ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على مسؤول بارز في الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) وزوجته وعدد آخر من كبار المسؤولين في الاتحاد، مساء الأحد، في إطار تحقيق فساد فيه.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في موقعها على الإنترنت (واي نت)، اليوم الإثنين، عن الشرطة قولها إن هذه القضية، التي حملت اسم “يداً بيد”، تضم 350 شخصاً لهم صلة باللجان العمالية في مختلف القطاعات.
وأشارت الشرطة إلى اعتقال ثمانية من المشتبه فيهم، وتم استجواب 27 آخرين للتحقق من وضعهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:55

أمير قطر يدعو لدعم إعادة إعمار غزة ووقف الحرب في السودان

11:45

الإغلاق الحكومي يشلّ الأجواء الأمريكية.. أزمة غير مسبوقة في حركة الطيران

11:06

شبح المجاعة يطل في الفاشر.. والدعم السريع يهدد بالتحرك نحو الأبيض

10:55

تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة

10:34

القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

10:25

الجرائم الإلكترونية تستقبل 6500 شكوى احتيال مالي إلكتروني لنهاية تشرين الأول

10:21

الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل

10:17

وفيات الثلاثاء 4-11-2025

09:54

نظام جديد لصندوق ضمان العاملين في وزارة التربية

09:42

تهديد إسرائيلي جديد لحزب الله: لن يكون هناك مكان محصن

09:34

البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء

09:29

ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان