اعتقال مسؤول إسرائيلي بارز وزوجته وآخرين لصلتهم بقضية فساد في الهستدروت

وطنا اليوم:ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على مسؤول بارز في الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) وزوجته وعدد آخر من كبار المسؤولين في الاتحاد، مساء الأحد، في إطار تحقيق فساد فيه.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في موقعها على الإنترنت (واي نت)، اليوم الإثنين، عن الشرطة قولها إن هذه القضية، التي حملت اسم “يداً بيد”، تضم 350 شخصاً لهم صلة باللجان العمالية في مختلف القطاعات.

وأشارت الشرطة إلى اعتقال ثمانية من المشتبه فيهم، وتم استجواب 27 آخرين للتحقق من وضعهم.