عودة البق إلى مدرسة أردنية بعد قرار التعطيل

وطنا اليوم:رغم قرار التعطيل السابق الذي اتُخذ بهدف مكافحة انتشار حشرة البق في مدرسة أم صليح الثانوية للبنات في محافظة الزرقاء شرقي العاصمة الأردنية عمان، عاد البق للظهور مجدداً اليوم الأحد، ما اضطر الطلبة إلى مغادرة المدرسة والعودة إلى منازلهم، وسط تدخل من الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم.

وكان مدير تربية الزرقاء الثانية، وائل أبو الفول ، قرر في وقت سابق تعطيل الدوام المدرسي من 28 وحتى 30 تشرين الأول الماضي، لإجراء عمليات رش وتعقيم شاملة للمبنى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد رصد انتشار البق في الصفوف.

كما تقرر حينها تعويض الطلبة بأيام دوام السبت خلال الأسابيع التالية (1، 8، و15 من تشرين الثاني)، إلا أن عودة الحشرة اليوم طرحت تساؤلات حول فعالية إجراءات المكافحة المتبعة، وأثارت قلق أولياء الأمور والكوادر التدريسية بشأن سلامة البيئة المدرسية.

وتواجدت فرق من وزارة التربية والتعليم في المدرسة صباح اليوم، إلى جانب الأجهزة الأمنية، لمتابعة الحالة، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة حل جذري وسريع يضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلبة