بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

عودة البق إلى مدرسة أردنية بعد قرار التعطيل

2 نوفمبر 2025
عودة البق إلى مدرسة أردنية بعد قرار التعطيل

وطنا اليوم:رغم قرار التعطيل السابق الذي اتُخذ بهدف مكافحة انتشار حشرة البق في مدرسة أم صليح الثانوية للبنات في محافظة الزرقاء شرقي العاصمة الأردنية عمان، عاد البق للظهور مجدداً اليوم الأحد، ما اضطر الطلبة إلى مغادرة المدرسة والعودة إلى منازلهم، وسط تدخل من الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم.
وكان مدير تربية الزرقاء الثانية، وائل أبو الفول ، قرر في وقت سابق تعطيل الدوام المدرسي من 28 وحتى 30 تشرين الأول الماضي، لإجراء عمليات رش وتعقيم شاملة للمبنى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد رصد انتشار البق في الصفوف.
كما تقرر حينها تعويض الطلبة بأيام دوام السبت خلال الأسابيع التالية (1، 8، و15 من تشرين الثاني)، إلا أن عودة الحشرة اليوم طرحت تساؤلات حول فعالية إجراءات المكافحة المتبعة، وأثارت قلق أولياء الأمور والكوادر التدريسية بشأن سلامة البيئة المدرسية.
وتواجدت فرق من وزارة التربية والتعليم في المدرسة صباح اليوم، إلى جانب الأجهزة الأمنية، لمتابعة الحالة، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة حل جذري وسريع يضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلبة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:45

الإغلاق الحكومي يشلّ الأجواء الأمريكية.. أزمة غير مسبوقة في حركة الطيران

11:06

شبح المجاعة يطل في الفاشر.. والدعم السريع يهدد بالتحرك نحو الأبيض

10:55

تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة

10:34

القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

10:25

الجرائم الإلكترونية تستقبل 6500 شكوى احتيال مالي إلكتروني لنهاية تشرين الأول

10:21

الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل

10:17

وفيات الثلاثاء 4-11-2025

09:54

نظام جديد لصندوق ضمان العاملين في وزارة التربية

09:42

تهديد إسرائيلي جديد لحزب الله: لن يكون هناك مكان محصن

09:34

البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء

09:29

ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني

09:24

د. محمد الهواوشة يترشح لمجلس التعليم في ولاية أوهايو: خطوة جديدة لخدمة المجتمع والتعليم

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان