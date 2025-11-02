بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حسان يفتتح مدينة الأمير فيصل للشباب في الكرك

2 نوفمبر 2025
حسان يفتتح مدينة الأمير فيصل للشباب في الكرك

وطنا اليوم:افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الأحد، مشروع مدينة الأمير فيصل للشباب في محافظة الكرك، وذلك بالتزامن مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى المحافظة اليوم .
وأنجز المشروع بعد اختصار مدة تنفيذ جميع مراحله خلال عام، بعد أن كان مقررا إنجاز المرحلة الأولى منه هذا العام، وإنجاز المرحلتين الثانية والثالثة العام المقبل؛ وذلك خدمة لأهالي محافظة الكرك والحركة الرياضية والشبابية في المحافظة.
ويأتي تسريع إنجاز المشروع إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بالاستمرار في تطوير المرافق الرياضية في المحافظات، وذلك بالتزامن مع توجيه جلالته بإنشاء ستاد دولي جديد لكرة القدم لخدمة قطاع الرياضة والشباب في المملكة، بالإضافة إلى تطوير المرافق الرياضية في مدينة الحسين للشباب، أولى المدن الرياضية في الأردن.
وأكد رئيس الوزراء خلال الافتتاح ضرورة إدامة أعمال الصيانة للمدينة لتبقى في خدمة أهالي المحافظة والحركة الرياضية والشبابية بأفضل صورة.
وكان رئيس الوزراء قد تفقد سير العمل بالمشروع بالتزامن مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة الكرك في تشرين الثاني من العام الماضي؛ بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، حيث كانت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع 35 بالمئة فقط.
ووجه رئيس الوزراء آنذاك بإنجاز المشروع بشكل متكامل؛ خدمة للأهالي والحركة الشبابية والرياضية في المحافظة، بما في ذلك تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة منه بالتوازي مع المرحلة الأولى، وبشكل يكفل إنجاز المشروع كاملا بمراحله الثلاث خلال العام الجاري.
وتضم مدينة الأمير فيصل للشباب التي تقع على مساحة أكثر من 250 دونما مسبحا بمواصفات أولمبية، ومسبحا تعليميا للأطفال، ومدرجات للجمهور، وملعب كرة قدم خماسي، وملعب أكريليك متعدد الاستخدامات، ومبان ومرافق صحية، ومساحات خضراء واسعة.
كما يضم المشروع مرافق وأماكن كمتنفس لخدمة أهالي المحافظة، ومساحات خارجية، ومناطق لألعاب الأطفال، ومواقف لاصطفاف المركبات.
وكان رئيس الوزراء قد اطلع الشهر الماضي على أعمال التحديث والتطوير الشامل للمرافق والمنشآت الرياضية في مدينة الحسين للشباب، التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بتنفيذها، والتي أنجزت غالبيتها لخدمة الاتحادات الرياضية والمواطنين.
ورافق رئيس الوزراء خلال الافتتاح وزير الشباب الدكتور رائد العدوان ومحافظ الكرك قبلان الشريف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:55

أمير قطر يدعو لدعم إعادة إعمار غزة ووقف الحرب في السودان

11:45

الإغلاق الحكومي يشلّ الأجواء الأمريكية.. أزمة غير مسبوقة في حركة الطيران

11:06

شبح المجاعة يطل في الفاشر.. والدعم السريع يهدد بالتحرك نحو الأبيض

10:55

تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة

10:34

القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

10:25

الجرائم الإلكترونية تستقبل 6500 شكوى احتيال مالي إلكتروني لنهاية تشرين الأول

10:21

الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل

10:17

وفيات الثلاثاء 4-11-2025

09:54

نظام جديد لصندوق ضمان العاملين في وزارة التربية

09:42

تهديد إسرائيلي جديد لحزب الله: لن يكون هناك مكان محصن

09:34

البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء

09:29

ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان