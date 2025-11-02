حماس ردا على فيديو النهب الأمريكي: ادعاء مفبرك والطائرات المسيرة لا ترى جرائم الاحتلال

وطنا اليوم:استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشد العبارات، “الافتراءات” الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية بشأن ما زعم عن “نهب شاحنة مساعدات” في قطاع غزة، مؤكدة أنها “ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة”.

وفي بيان رسمي صدر عنها، اتهمت الحركة الإدارة الأمريكية باختلاق هذا المشهد بهدف “التبرير لتقليص المساعدات الإنسانية المحدودة أصلا، والتغطية على عجز المجتمع الدولي في إنهاء الحصار وتجويع المدنيين في قطاع غزة”.

رواية الحركة: 1000 شهيد لتأمين المساعدات

وقدمت “حماس” روايتها لما يجري على الأرض، مؤكدة أن “الأجهزة الشرطية والأمنية في غزة قدمت أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى” أثناء قيامها بواجبها في تأمين قوافل الإغاثة الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وشدد البيان على أن “مظاهر الفوضى والنهب انتهت فور انسحاب قوات الاحتلال”، متهما الاحتلال بأنه “الجهة الوحيدة التي رعت تلك العصابات وأدارت الفوضى التي صاحبت وجوده”.

وللبرهنة على أن المشهد “مختلق ومفتعل”، أكدت الحركة أن “أيا من المؤسسات الدولية أو المحلية، ولا حتى أي سائق من العاملين في القوافل الإغاثية، لم يتقدم بأي بلاغ أو شكوى” حول أي حادثة من هذا النوع.

ما لا ترصده الطائرات الأمريكية

وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ “ازدواجية المعايير” للمراقبة الأمريكية، متسائلا كيف أن هذه الطائرات رصدت شاحنة مزعومة، بينما تتجاهل الجرائم اليومية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان: “إذا كانت طائرات الدولة العظمى قد التقطت مشهدا مزعوما لشاحنة، فإنها لم تر ولم تسجل الجرائم اليومية للاحتلال الإسرائيلي التي يراها ويرصدها العالم بأسره”، وعدد البيان هذه “الخروقات” كالتالي:

استشهاد 254 فلسطينيا منذ بدء وقف إطلاق النار، 91% منهم مدنيون (بينهم 105 أطفال و37 امرأة).

إصابة 595 آخرين، بينهم 199 طفلا و136 امرأة.

“الاختراقات اليومية للخط الأصفر” والسيطرة النارية على شريط يمثل 10% من مساحة القطاع.

“النسف والتدمير الممنهج يوميا” لمنازل المدنيين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال.

دخول أقل من 9.4% فقط من كمية الوقود المتفق عليها.

تحكم الاحتلال ومنعه إدخال البروتينات الأساسية (بيض ودجاج ولحوم) المحروم منها المدنيون منذ عامين.

دخول ما متوسطه 135 شاحنة مساعدات فقط يوميا، بينما البقية “شاحنات تجارية” يعجز السكان عن شرائها.

“شريك في الحصار”

واختتمت “حماس” بيانها بتوجيه رسالة قوية إلى واشنطن، مؤكدة أن “استمرارها في تبني رواية الاحتلال يعمق من انحيازها غير الأخلاقي ويضعها في موقع الشريك في الحصار والمعاناة”.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية “لا تحتاج إلى طائرات مسيرة لتدرك حجم الجرائم، بل إلى شيء من الضمير الإنساني والمسؤولية الأخلاقية” لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاقات ووقف الخروقات