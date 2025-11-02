أوباما يدعمه والإعلام الإسرائيلي يهاجمه .. زهران ممداني يربك المشهد الأمريكي

وطنا اليوم:تصدر اسم المرشح الأميركي المسلم زهران ممداني (33 عامًا) منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه رسميًا ترشحه لمنصب عمدة مدينة نيويورك ممثلًا عن الحزب الديمقراطي، في حملة انتخابية اعتُبرت الأكثر جرأة وتنوعًا في تاريخ المدينة.

ممداني أطلق نسخة من حملته الانتخابية باللغة العربية عبر حسابه على منصة “إكس”، حيث خاطب الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة قائلًا: “بوعدكم إني راح أشتغل بكل جهدي لتحسين معيشتكم في هذه المدينة العظيمة”، مؤكدًا تمسكه بهويته الإسلامية رغم الضغوط والمواقف العدائية التي يتعرض لها.

وينحدر ممداني من أصول هندية وُلد في أوغندا، وهو زوج الفنانة التشكيلية السورية راما دوجي. وقد لفت الأنظار بمقاطع مصورة من مناظرات انتخابية، حين كان المرشح الوحيد الذي قال: “أريد التركيز على نيويورك، بينما البقية قالوا: إسرائيل!”، في إشارةٍ إلى انشغال بعض منافسيه بقضايا خارجية لا تمس حياة سكان المدينة مباشرة.

المرشح الديمقراطي ركز في حملته على تجميد الإيجارات لأكثر من مليوني مستأجر، وتوفير حافلات مجانية ورعاية أطفال شاملة، في محاولة لتخفيف تكاليف المعيشة المرتفعة، مؤكدًا أن “العدالة الاجتماعية تبدأ من الشوارع التي نمشي عليها يوميًا”.

وأثار ممداني تفاعلًا واسعًا بعد نشره رسالة قال فيها:”إلى مسلمي المدينة، وإلى ذكرى عمّتي التي توقفت عن ركوب المترو بعد 11 سبتمبر لأنها لم تشعر بالأمان وهي ترتدي الحجاب.. تبقى 11 يومًا حتى الانتخابات، وسأكون رجلًا مسلمًا في نيويورك، لن أبحث عن نفسي في الظلال، سأجد نفسي في النور”.

كما روى أن عمه نصحه قديمًا بإخفاء هويته الدينية، فردّ عليه: “كنت مسلمًا بالأمس، وسأبقى مسلمًا اليوم وغدًا.”