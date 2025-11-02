بني مصطفى تشدد على التسهيل على مراجعي التنمية والمعونة في سحاب

وطنا اليوم:تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى صباح اليوم الأحد، مركز سحاب للخدمات النهارية الدامجة، خلال زيارة تفقدية مفاجئة، في إطار الزيارات الميدانية لمراكز ودور الرعاية والوحدات التابعة للوزارة.

واطلعت بني مصطفى خلال زيارتها للمركز على واقع الخدمات المقدمة للمنتفعين والبرامج التي ينفذها للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أهمية توفير أفضل سبل الرعاية المثلى لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة من منتفعي المركز وعلى بذل المزيد من الجهود لخدمتهم، بما ينعكس إيجابا على إدماجهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، حيث تشمل الخدمات المقدمة في وحدة التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة من عمر يوم ولغاية السادسة “التربية الخاصة والعلاج النطقي والعلاج الوظيفي الطبيعي والإرشاد الأسري”، كما يقدم مركز الخدمات النهاري الدامج للفئة العمرية من عمر 6 سنوات فأكثر، خدمات التدريب والتأهيل والإعداد للدمج التربوي والمجتمعي، بالإضافة الى العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي والإرشاد الأسري.

كما زارت مديرية التنمية الاجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية في سحاب واطلعت على واقع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوعزت لكادر المديرية والصندوق، بضرورة التسهيل على المراجعين ومساعدة الفئات المستهدفة من الخدمات للوصول إليها بيسر وسهولة، خصوصا من فئتي كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال زيارتها للمديرية وفرع الصندوق في سحاب، التقت الوزيرة عددا من المراجعين، حيث استمعت منهم لملاحظاتهم وطلباتهم، وأوعزت لكادر المديرية وفرع الصندوق بضرورة إنجاز المعاملات للمواطنين دون تأخير وتوجيههم بخصوص الإجراءات المتعلقة بطلباتهم.