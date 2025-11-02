بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بني مصطفى تشدد على التسهيل على مراجعي التنمية والمعونة في سحاب

2 نوفمبر 2025
بني مصطفى تشدد على التسهيل على مراجعي التنمية والمعونة في سحاب

وطنا اليوم:تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى صباح اليوم الأحد، مركز سحاب للخدمات النهارية الدامجة، خلال زيارة تفقدية مفاجئة، في إطار الزيارات الميدانية لمراكز ودور الرعاية والوحدات التابعة للوزارة.
واطلعت بني مصطفى خلال زيارتها للمركز على واقع الخدمات المقدمة للمنتفعين والبرامج التي ينفذها للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أهمية توفير أفضل سبل الرعاية المثلى لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة من منتفعي المركز وعلى بذل المزيد من الجهود لخدمتهم، بما ينعكس إيجابا على إدماجهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، حيث تشمل الخدمات المقدمة في وحدة التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة من عمر يوم ولغاية السادسة “التربية الخاصة والعلاج النطقي والعلاج الوظيفي الطبيعي والإرشاد الأسري”، كما يقدم مركز الخدمات النهاري الدامج للفئة العمرية من عمر 6 سنوات فأكثر، خدمات التدريب والتأهيل والإعداد للدمج التربوي والمجتمعي، بالإضافة الى العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي والإرشاد الأسري.
كما زارت مديرية التنمية الاجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية في سحاب واطلعت على واقع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوعزت لكادر المديرية والصندوق، بضرورة التسهيل على المراجعين ومساعدة الفئات المستهدفة من الخدمات للوصول إليها بيسر وسهولة، خصوصا من فئتي كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال زيارتها للمديرية وفرع الصندوق في سحاب، التقت الوزيرة عددا من المراجعين، حيث استمعت منهم لملاحظاتهم وطلباتهم، وأوعزت لكادر المديرية وفرع الصندوق بضرورة إنجاز المعاملات للمواطنين دون تأخير وتوجيههم بخصوص الإجراءات المتعلقة بطلباتهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:21

الهلال الأحمر : رفح معزولة تماما عن المساعدات وتواجه مجاعة متفاقمة

12:06

السير: التدقيق على 153 ألف مركبة منذ بداية حملة الشتاء

12:02

الأردن يشارك بقمة السياحة العربية 2025 في لندن

11:55

أمير قطر يدعو لدعم إعادة إعمار غزة ووقف الحرب في السودان

11:45

الإغلاق الحكومي يشلّ الأجواء الأمريكية.. أزمة غير مسبوقة في حركة الطيران

11:06

شبح المجاعة يطل في الفاشر.. والدعم السريع يهدد بالتحرك نحو الأبيض

10:55

تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة

10:34

القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

10:25

الجرائم الإلكترونية تستقبل 6500 شكوى احتيال مالي إلكتروني لنهاية تشرين الأول

10:21

الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل

10:17

وفيات الثلاثاء 4-11-2025

09:54

نظام جديد لصندوق ضمان العاملين في وزارة التربية

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان