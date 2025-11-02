بنك القاهرة عمان
38 ألف مركبة خضعت للفحص في اليوم الأول من الحملة الشتوية

2 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:أطلقت مديرية الأمن العام السبت، حملتها الشتوية للتفتيش على صلاحية المركبات، بهدف ضمان سلامتها وقدرتها على السير بأمان خلال فصل الشتاء.
وقال مدير إدارة السير العميد رائد العساف إنه في اليوم الأول للحملة تم فحص 38 ألف مركبة في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة فرق مختصة من الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة، بالإضافة إلى طواقم فنية من إدارة الصيانة.
وأشار العساف إلى أن قرابة 30 ألف مركبة كانت في حالة فنية جيدة وصالحة للسير، في حين تم رصد ملاحظات على 8 آلاف مركبة تحتاج إلى صيانة.
وأضاف العساف أنه تم إرسال رسائل نصية (SMS) إلى مالكي المركبات التي تم اكتشاف نواقص فيها، مشيرًا إلى أنه يجب على أصحاب هذه المركبات مراجعة أقسام السير أو إدارة الترخيص خلال ساعات الدوام الرسمي، أو التوجه إلى محطات الفحص المتنقلة المسائية، التي تم اعتمادها لأول مرة هذا العام، بعد تصويب الأعطال والنواقص في مركباتهم.
وختم العساف حديثه بالتأكيد على أن الحملة لن تشمل حجز رخص المركبات، بل سيتم تزويد السائقين بإشعارات لتصويب الأخطاء وإصلاح الأعطال. كما أشاد بالتعاون الكبير من قبل المواطنين، حيث قام العديد من السائقين بإيقاف مركباتهم طواعية لطلب فحصها، مما يعكس الوعي المجتمعي والمسؤولية العالية.


