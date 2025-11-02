مقتل 23 وإصابة 12 شخصا على الأقل في انفجار متجر بالمكسيك

وطنا اليوم:أعلنت سلطات ولاية سونورا المكسيكية، اليوم الأحد، عن مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة 12 آخرين نتيجة انفجار عنيف ضرب مركزا تجاريا في مدينة هيرموسيلو، عاصمة الولاية الواقعة شمال غرب المكسيك.

وأكد ألفونسو دورازو، حاكم ولاية سونورا، في تصريحات رسمية، أن الانفجار وقع داخل المركز التجاري، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ لا تزال تعمل على تأمين الموقع وانتشال الضحايا والمصابين.

ولفت دورازو إلى أن أسباب الانفجار لم تحدد بعد، فيما تركز فرق الدفاع المدني والشرطة المحلية على تقييم الأضرار وحصر الخسائر البشرية والمادية، بالإضافة إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة الملابسات المحيطة بالحادث.

وأفادت مصادر محلية أن الانفجار تسبب بحالة من الفوضى داخل المركز التجاري، مع تصاعد الأدخنة وانهيار أجزاء من المبنى، مما استدعى تدخل فرق الإطفاء والإنقاذ بسرعة لإنقاذ المحتجزين.

وأكدت السلطات أن الإصابات تتراوح بين حالات حرجة ومتوسطة، وأن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج الطبي الفوري، بينما تواصل فرق الإسعاف المحلية تقديم المساعدة للمصابين داخل الموقع.

وشهدت المدينة استنفارا أمنيا واسعا، حيث قامت الشرطة بتأمين المنطقة المحيطة بالمركز التجاري ومنع الاقتراب لضمان سلامة فرق الإنقاذ والمواطنين، في حين بدأ المحققون جمع الأدلة وإجراء مقابلات مع شهود العيان لمعرفة ملابسات الانفجار.

ويأتي هذا الانفجار وسط حالة من القلق العام في المكسيك، حيث تتكرر الحوادث المماثلة في المراكز التجارية أو المناطق العامة، ما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات السلامة ومراقبة المنشآت التجارية للحد من وقوع مثل هذه الحوادث.

وقالت السلطات المحلية إن التحقيقات الأولية ستركز على تحديد ما إذا كان الانفجار نتيجة خطأ فني، تسرب للغاز، أو أي أسباب أخرى محتملة، مؤكدة أن المعلومات الرسمية ستعلن فور الانتهاء من تقييم الوضع بالكامل.

هذا ونددت الحكومة المكسيكية بالحادث وعبرت عن تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة تقديم كل الدعم الطبي والإغاثي للجرحى والمصابين، كما دعت المواطنين إلى التعاون مع فرق الإنقاذ وعدم الاقتراب من موقع الانفجار حفاظا على سلامتهم.

ويتوقع أن تصدر السلطات المحلية مزيدا من التفاصيل خلال الساعات القادمة حول عدد الضحايا النهائي وأسباب الانفجار، في حين تواصل فرق الدفاع المدني والإطفاء عملها لإنقاذ أي أشخاص محتجزين تحت الأنقاض وتقييم أضرار المركز التجاري