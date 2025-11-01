بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

ابو الخيل يرعى في مدرسة صلاح الدين الأساسيه المختلطه مادبا معرضاً للوسائل التعليمية تحت شعار “وسيلة من بيئته”

14 دقيقة ago
ابو الخيل يرعى في مدرسة صلاح الدين الأساسيه المختلطه مادبا معرضاً للوسائل التعليمية تحت شعار “وسيلة من بيئته”

وطنا اليوم – رعى مدير تربية مادبا الدكتور يوسف أبو الخيل حفل افتتاح معرض الوسائل التعليمية الذي نظمته مدرسة صلاح الدين الأساسيه المختلطه مادبا  تحت شعار “وسيلة من بيئته” بحضور مديرة المدرسة سة نعايم القباعي والمشرفة التربوية بيان مراشدة والمشرفة التربوية سماح عويضة ومديرة مدرسة الفيصلية الأساسية ختام القباعي.
وفي كلمته بالحفل أكد الدكتور أبو الخيل أهمية الشراكة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع المحلي في إطارٍ تربوي وتعليمي يرسّخ قيم الإبداع والنجاح، ويسهم في إثراء العملية التعليمية ورفع المستوى الأكاديمي لطلابنا الأعزاء.
وقالت مديرة المدرسة نعايم القباعي إن المعرض تميز بمشاركات فعالة ومبدعة من معلمات الروضة والأهالي، جسّدت روح الابتكار في تصميم وسائل تعليمية مستوحاة من البيئة المحلية، مما أضفى طابعاً جمالياً وتربوياً على الفعالية وأسهم في تعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة.

وأعربت القباعي عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إنجاح هذا المعرض من معلمات رياض الأطفال في مديرية مادبا، والأهالي والطلاب المشاركين، وكادر مدرسة صلاح الدين الأساسية.

بدورهم  اشاد المشاركون والحضور  والمجتمع المحلي بمديرة المدرسة  نعايم القباعي والمعلمات والمجتمع المحلي الذي كان شريكًا حقيقياً في هذا النجاح لتنظيمهم مثل هذا المعرض المتميز.

وتم في نهاية الحفل تكريم مدير التربية والتعليم لرعايته الحفل كما تم تكريم  عدداً من المديرات والمشرفات والمعلمات تقديراً لجهودهم المتميزة، كما تم تقديم شهادات شكر للأمهات المشاركات في هذا الحدث التربوي المميز.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:36

ضراغمة تطلق حملة (إحنا الأردنية، إحنا العالمية) احتفاءً بتأهل المنتخب الوطني الأردني لكأس العالم”

15:22

الأديبة السهيل في السلط

14:15

البدور: خفض أسعار 97 صنف دوائي بنسب تتراوح من 5% إلى 72%

14:13

الزعبي يكتب : قلم لا ينحني.. ووطن لا يُخدع

12:29

نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية

11:06

آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان

08:32

النائب السابق هايل الدعجة: مطار ماركا.. عشر سنوات من “الصيانة” دون مساءلة

00:29

وفد رسمي من المؤسسة السورية للبريد يزور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

00:08

حزب الميثاق الوطني يؤكد دعمه للجهود الإغاثية الأردنية ودور الهيئة الخيرية الهاشمية في دعم الأشقاء في فلسطين

22:30

القاضي: تربيتي العائلية والعسكرية لا تسمح لي بالإساءة لأبناء شعبنا وسامح الله من فسر حديثي على غير مقصده

22:01

سفير جمهورية العراق يستقبل وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية

21:40

نقابة المقاولين تشارك في مؤتمر ومعرض إعادة إعمار سوريا برئاسة النقيب فؤاد الدويري

وفيات
آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمانعشائر أبو رمان تنعي فقيدها الشيخ سالم أبو رمان “أبو صلاح”وفيات الجمعة 31-10-2025الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالحوفيات الخميس 30-10-2025