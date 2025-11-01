ابو الخيل يرعى في مدرسة صلاح الدين الأساسيه المختلطه مادبا معرضاً للوسائل التعليمية تحت شعار “وسيلة من بيئته”

وطنا اليوم – رعى مدير تربية مادبا الدكتور يوسف أبو الخيل حفل افتتاح معرض الوسائل التعليمية الذي نظمته مدرسة صلاح الدين الأساسيه المختلطه مادبا تحت شعار “وسيلة من بيئته” بحضور مديرة المدرسة سة نعايم القباعي والمشرفة التربوية بيان مراشدة والمشرفة التربوية سماح عويضة ومديرة مدرسة الفيصلية الأساسية ختام القباعي.

وفي كلمته بالحفل أكد الدكتور أبو الخيل أهمية الشراكة المجتمعية بين المدرسة والمجتمع المحلي في إطارٍ تربوي وتعليمي يرسّخ قيم الإبداع والنجاح، ويسهم في إثراء العملية التعليمية ورفع المستوى الأكاديمي لطلابنا الأعزاء.

وقالت مديرة المدرسة نعايم القباعي إن المعرض تميز بمشاركات فعالة ومبدعة من معلمات الروضة والأهالي، جسّدت روح الابتكار في تصميم وسائل تعليمية مستوحاة من البيئة المحلية، مما أضفى طابعاً جمالياً وتربوياً على الفعالية وأسهم في تعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة.

وأعربت القباعي عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إنجاح هذا المعرض من معلمات رياض الأطفال في مديرية مادبا، والأهالي والطلاب المشاركين، وكادر مدرسة صلاح الدين الأساسية.

بدورهم اشاد المشاركون والحضور والمجتمع المحلي بمديرة المدرسة نعايم القباعي والمعلمات والمجتمع المحلي الذي كان شريكًا حقيقياً في هذا النجاح لتنظيمهم مثل هذا المعرض المتميز.

وتم في نهاية الحفل تكريم مدير التربية والتعليم لرعايته الحفل كما تم تكريم عدداً من المديرات والمشرفات والمعلمات تقديراً لجهودهم المتميزة، كما تم تقديم شهادات شكر للأمهات المشاركات في هذا الحدث التربوي المميز.