عشائر أبو رمان تنعي فقيدها الشيخ سالم أبو رمان “أبو صلاح”

وطنا اليوم:ايمانا بقضاء الله وقدره وبمزيد من اللوعة وألالم تنعى عشائر أبو رمان في البلقاء وكافة أنحاء المملكة المغفور له باذن الله تعالى عميد العائلة و شيخها المغفور له بأذن الله

الشيخ سالم أحمد الحسن ابو رمان ” أبو صلاح “

زوج المربية الفاضلة أنعام عبدالعايش الحياري

ووالد كل من:

الأستاذ صلاح الدين ” أبو أحمد “

المحامي حسام الدين ” أبو محمد “

المحامي وصفي ” أبو مصطفى ”

المحامي أحمد ” أبو صلاح ”

المحامي عبدالله ” أبو مسلم ”

و الفاضلات :

المربية الفاضلة كفاح ” أم علاء ” عقيلة الباشا سليمان العبادي

المربية الفاضلة نادرة ” أم رازي ” عقيلة الأستاذ أحمد أبو رمان

المربية الفاضلة أسماء ” أم معن ” عقيلة الأستاذ جازي الباير

المربية الفاضلة رابعه ” أم فيصل ” عقيلة الأستاذ عادل الرواشدة

المربية الفاضلة أيمان ” أم نائل ” عقيلة الأستاذ أمجد المصري

والذي انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الجمعة بعد حياة حافلة بالعطاء وإصلاح ذات البين .

هذا وقد شيّع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد الخلفاء الراشدين في زي الى مثواه الأخير في مقبرة العائله الكائنة في أم جوزة.

تقبل التعازي للرجال في السلط مقابل مسجد صبحي البحبوح

و للنساء في منزل الفقيد الكائن في حي الزهور مقابل قصرالعدل

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون