بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

حملة للتدقيق الفني على المركبات استعدادًا لفصل الشتاء السبت

22 ثانية ago
حملة للتدقيق الفني على المركبات استعدادًا لفصل الشتاء السبت

وطنا اليوم:تبدأ مديرية الأمن العام، صباح السبت حملة التدقيق الفني على المركبات للتأكد من جاهزيتها الفنية لاستقبال فصل الشتاء، وتستمر لمدة شهر.
وبحسب إدارة السير؛ سيتم خلال الحملة وضع ملصق يوضح صلاحية المركبة بعد التدقيق عليها، بحيث لا تُوقَف مرة أخرى، وفي حال وجود أي خلل، يُمنح السائق إشعارًا لتصويبه خلال مدة أقصاها سبعة أيام، كما سيصل إلى رقم هاتف مالك المركبة رسالة (SMS) بهذا الخصوص.
وتهدف الحملة إلى التأكد من الجاهزية الفنية للمركبات، بما يوفّر بيئة مرورية آمنة تُسهم في الحفاظ على أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية أو الأعطال الفنية التي قد تؤثر على انسيابية حركة السير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:19

موديز: الاقتصاد الأردني يحافظ على الاستقرار رغم التحديات الإقليمية

19:11

مايكروسوفت: الأردن الثالث عربيا و29 عالميا في مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي

19:08

اجتماع وزاري مرتقب الاثنين لبحث وقف إطلاق النار في غزة

18:54

العيسوي يستقبل الشيخ محمد فنيخر البري

16:42

الصفدي يشارك اليوم في الدورة 21 لحوار المنامة بالبحرين

16:26

الحرب عادت داخل مناطق الخط الأصفر في غزة

16:09

الفرح: كلفة صيانة مركز صحي ماعين الشامل ومركز صحي العريش مليون دينار

16:02

وفاة شخصين إثر محاصرتهم داخل بئر مياه في اربد

15:57

تخفيض أسعار البنزين 90 و95 لشهر تشرين الثاني

15:19

الأمر انتهى .. ألونسو يتخذ قراره بشأن تأديب فينيسيوس

14:40

نشاط لافت بالمنطقة الحرة قبل تطبيق قرارات إعادة هيكلة المركبات

14:35

زين تستضيف انطلاقة مسيرة “سيدات هارلي” لدعم مصابات السرطان من غزة

وفيات
وفيات الجمعة 31-10-2025الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالحوفيات الخميس 30-10-2025وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025