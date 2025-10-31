الحرب عادت داخل مناطق الخط الأصفر في غزة

وطنا اليوم:أفاد مصدر في قطاع غزة، الجمعة، بأن الحرب عادت إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي أي داخل الخط الأصفر في القطاع، حيث يتواصل التصعيد في المنطقة.

وقال إن الوضع الإنساني والمعيشي لسكان غزة أصبح كارثيا في ظل استمرار عدم التزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه، مما يفاقم معاناة المدنيين في القطاع.

وقدّر أن 150 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة يوميًا، حيث يتم توزيع نصفها على القطاع الخاص والنصف الآخر على المؤسسات الدولية والإنسانية التي تقدم الدعم لسكان القطاع.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سلم الجانب الفلسطيني 225 جثمانا منذ بدء عملية التبادل مع حركة حماس، لافتا إلى أن أغلب الجثامين مجهولة الهوية.

واستشهد 3 فلسطينيين، أحدهم بنيران جيش الاحتلال في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وآخر بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية والثالث متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على خيمة نازحين بمواصي خان يونس، وبينما قالت منظمات دولية إن الوضع الإنساني لا يزال مترديا، ينتظر سكان القطاع دخول المساعدات والإمدادات الطبية والصحية بشكل كاف.

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. يأتي ذلك في وقت نسف فيه جيش الاحتلال مباني سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي على حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي يقصف بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس، في حين تعرض شرق مدينة خان يونس إلى قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار كثيف من مروحيات قوات الاحتلال وعمليات نسف.

وقد نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 عمليات نسف ضخمة شرقي خان يونس، كما نفذت نسفا لمبان سكينة شرقي مدينة غزة.