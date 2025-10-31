وفاة شخصين إثر محاصرتهم داخل بئر مياه في اربد

وطنا اليوم:صرّح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأن بلاغًا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بمحاصرة (٤) أشخاص داخل بئر مياه بعمق (7) أمتار في منطقة علعال بمحافظة إربد.

وأضاف أن الفرق المتخصصة التابعة لمديرية دفاع مدني شرق إربد، وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الدولي والشرطة، تحركت على الفور إلى موقع الحادث، حيث جرى اخراج الأشخاص الأربعة من داخل البئر، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وما لبث اثنين منهم ان فارقا الحياة وفتح تحقيق في الحادثة .

وتهيب إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية بالإخوة المواطنين ضرورة عدم إنزال ماتورات شفط المياه التي تعمل على المواد النفطية داخل الآبار، والتأكد من صلاحية وجودة الحبال المستخدمة في عمليات التنظيف والاستعانه بالاشخاص المختصين بعمليات تنظيف الآبار ان لزم الامر .