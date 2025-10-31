بنك القاهرة عمان
الدفاع المدني يخمد حريقا بساحة خارجية تحتوي مواد بلاستيكية في إربد

وطنا اليوم:تمكنت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق إربد مساء الخميس، من السيطرة على حريق اندلع في ساحة خارجية بمنطقة المغير، دون تسجيل أي إصابات، وسط متابعة حثيثة من الجهات المختصة لتحديد سبب الحادث.
وأوضح بيان صادر عن مديرية الأمن العام أن مساحة الحريق تُقدّر بنحو 500 متر مربع، مشيرًا إلى أن الموقع يحتوي على مواسير ومواد بلاستيكية تُستخدم لأغراض الصرف الصحي.
وأكد البيان أن فرق الدفاع المدني عملت بسرعة وكفاءة لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المواقع المحيطة، مضيفًا أن الجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتؤكد المديرية على جاهزية فرقها الدائمة للتعامل مع الحوادث الطارئة، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.


