القبض على طاعن طليقته في إربد

وطنا اليوم:تمكن العاملون في البحث الجنائي بمحافظة إربد من القبض على المشتبه به الذي طعن طليقته، وذلك بعد أن توارى عن الأنظار في أحد الأحراش، في أقل من 24 ساعة من ارتكاب الحادثة، وفقاً لمصدر أمني.

وكان الجاني قد أقدم على طعن طليقته في محافظة إربد، حيث تم نقلها إلى مستشفى الأمير راشد العسكري لتلقي العلاج، وحالتها العامة قيد المتابعة. فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادثة.