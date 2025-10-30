بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال يتسلم جثتي أسيرين من القسام في غزة

30 ثانية ago
الاحتلال يتسلم جثتي أسيرين من القسام في غزة

وطنا اليوم:سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، جثتي أسيرين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة.
وأفاد مصدر من محيط معبر كيسوفيم بأن الصليب الأحمر تسلم جثتي الأسيرين وسط قطاع غزة، مساء اليوم.
وكانت كتائب القسام قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ خلال عمليات البحث.
وقد أكدت المقاومة الفلسطينية أن أي تصعيد عسكري من جانب الاحتلال سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث وسيؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه.
وأعلنت كتائب القسام، الثلاثاء، تأجيل عملية مقررة لتسليم جثة أحد الأسرى، بسبب خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.
ويسري حاليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.
ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة بشكل شبه يومي، كما تواصل تقييد دخول المساعدات وتغلق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر بدعوى أنها لم تتسلم بعد 13 جثة لأسراها ما زالت في غزة.
وتؤكد المقاومة الفلسطينية التزامها بوقف إطلاق النار، وتتهم الاحتلال باختلاق الذرائع لتخريب الاتفاق، مشيرة إلى أن انتشال جثث الأسرى عملية معقدة تتطلب إمكانات لا تتوفر في غزة حاليا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:18

بنك الاتحاد يحقق نمواً ملحوظاً في مؤشرات أدائه في الربع الثالث من عام 2025

19:12

القوات المسلحة تجلي الدفعة الـ 15 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

19:09

الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

19:07

وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مشاريع إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة

18:26

العيسوي يلتقي فعاليات أكاديمية ومجتمعية وشعبية

16:38

الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالح

16:27

أزمة السوبر.. ريال مدريد يطالب اليويفا بتعويض فلكي

16:22

تفاصيل التعديلات الجديدة على تأشيرة العمرة

16:12

الطراونة… الاقتصاد الصحي في الأردن ركيزة غائبة في صناعة القرار الصحي

16:10

الأشغال تحدد رسوم استخدام طريق الحرانة – العمري المدفوع

15:36

واشنطن تعد خطة لتشكيل قوة دولية لنشرها في غزة

15:24

عودة أقدم سيارة فولكس فاغن بيتل في العالم إلى الطريق

وفيات
الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالحوفيات الخميس 30-10-2025وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025