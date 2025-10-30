الاحتلال يتسلم جثتي أسيرين من القسام في غزة

وطنا اليوم:سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، جثتي أسيرين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة.

وأفاد مصدر من محيط معبر كيسوفيم بأن الصليب الأحمر تسلم جثتي الأسيرين وسط قطاع غزة، مساء اليوم.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ خلال عمليات البحث.

وقد أكدت المقاومة الفلسطينية أن أي تصعيد عسكري من جانب الاحتلال سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث وسيؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه.

وأعلنت كتائب القسام، الثلاثاء، تأجيل عملية مقررة لتسليم جثة أحد الأسرى، بسبب خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة بشكل شبه يومي، كما تواصل تقييد دخول المساعدات وتغلق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر بدعوى أنها لم تتسلم بعد 13 جثة لأسراها ما زالت في غزة.

وتؤكد المقاومة الفلسطينية التزامها بوقف إطلاق النار، وتتهم الاحتلال باختلاق الذرائع لتخريب الاتفاق، مشيرة إلى أن انتشال جثث الأسرى عملية معقدة تتطلب إمكانات لا تتوفر في غزة حاليا.