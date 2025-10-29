الحدادين : لقاءات ولي العهد في الرياض ترسّخ مكانة الأردن كمحور استثماري وتكنولوجي واعد

وطنا اليوم – قال المحامي أكثم خلف الحدادين ، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ، نائب رئيس بلدية مادبا الكبرى الأسبق ، أن سلسلة اللقاءات التي عقدها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يوم أمس في الرياض، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ومؤسسي الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، تعكس بوضوح الرؤية الملكية المستنيرة في الانفتاح على العالم وبناء شراكات نوعية تُعزز موقع الأردن على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي.

وأكد الحدادين أن حديث سمو ولي العهد حول الميزات الاستثمارية في الأردن، ولا سيما تميز الكوادر البشرية الأردنية وكفاءتها العالية في مختلف القطاعات، يعبّر عن ثقة راسخة بقدرات الشباب الأردني ودورهم الحيوي في صناعة المستقبل.

وأضاف أن تطرق سموه إلى خطط المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل والجهود الحكومية لتطوير البيئة الاستثمارية، يؤكد أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، بما يعزز فرص العمل والنمو المستدام ويجذب الاستثمارات النوعية للمملكة.

وختم الحدادين تصريحه بالتأكيد على أن تحركات سمو ولي العهد تمثل امتداداً لنهج القيادة الهاشمية في تمكين الشباب، وتطوير الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقع الأردن كدولة واعدة في المجالات التكنولوجية والاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم .