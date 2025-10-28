بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

القاضي يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد الانفتاح على وسائل الإعلام

3 ساعات ago
القاضي يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد الانفتاح على وسائل الإعلام

وطنا اليوم _

استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، نقيب الصحفيين طارق المومني، بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية ودور الإعلام في الدفاع عن رسالة الوطن، مشدداً على أن الجسم الصحفي شكل على الدوام خط دفاع عن الوطن في مواجهة الكثير من حملات التشويه.

وقال القاضي إن مجلس النواب سيكون في علاقة تشاركية مع نقابة الصحفيين، بما يسهل من عمل أعضائها، مؤكداً أن أبواب المجلس ستكون مشرعة أمامهم، وأمام المواطنين كافة.

من جهته أكد نقيب الصحفيين طارق المومني أهمية التعاون بين مجلس النواب والنقابة بما يخدم المصلحة الوطنية، ويحقق تطلعات ومطالب الجسم الصحفي.

وعرض المومني وأعضاء المجلس جملة من المطالب التي تسعى النقابة إلى تحقيقها لأعضائها بالتشارك مع مجلس النواب ولجانه المختصة، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك مع الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام سواء من تحديات مالية أو إدارية تؤثر على عمل الصحفيين واستقرارهم في مؤسساتهم.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور خميس عطية، والنائب الثاني لرئيس المجلس إبراهيم الصرايرة، ومساعدي رئيس المجلس هالة الجراح وميسون القوابعة، وأعضاء مجلس النقابة: سامي الحربي، علي فريحات، موفق كمال، محمد الزيود، ختام الشوبكي، راشد العساف، راشد الرواشدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
19:23

المؤتمر الدولي المشترك الثاني لأطباء النسائية والتوليد ينطلق الخميس المقبل

19:07

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل فعالية معرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني برعاية سمو ولي العهد

16:38

حلم الزواج بأجنبي يوقع جزائريات بفخ الاحتيال

16:29

رئيس النواب: المجلس أمام مسؤولية كبيرة بالعمل وفق مضامين خطاب العرش

16:13

ولي العهد يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

16:09

الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من الفوائد وإعادة جدولة ديونها

15:41

هَلِ الإِنسَانُ وَحْشِيٌّ بِالطَّبْعِ؟ حَضَارَةُ القَتَلَةِ وَالمَقْتُولِينَ

15:38

الملك والرئيس العراقي يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة

15:34

خطاب العرش… وثيقة وطنية تؤكد الثبات والعبور نحو المستقبل

15:33

ابتكار وتميّز في فعالية PU IEEE Day 2025 بجامعة فيلادلفيا

15:27

جامعة فيلادلفيا تشارك في زيارة علمية إلى جامعة ملبورن الأسترالية

15:17

أبوالفول: حمامة قد تكون نقلت البق إلى مدرسة ام الصليح

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا