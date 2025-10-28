القاضي يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد الانفتاح على وسائل الإعلام

وطنا اليوم _

استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، نقيب الصحفيين طارق المومني، بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية ودور الإعلام في الدفاع عن رسالة الوطن، مشدداً على أن الجسم الصحفي شكل على الدوام خط دفاع عن الوطن في مواجهة الكثير من حملات التشويه.

وقال القاضي إن مجلس النواب سيكون في علاقة تشاركية مع نقابة الصحفيين، بما يسهل من عمل أعضائها، مؤكداً أن أبواب المجلس ستكون مشرعة أمامهم، وأمام المواطنين كافة.

من جهته أكد نقيب الصحفيين طارق المومني أهمية التعاون بين مجلس النواب والنقابة بما يخدم المصلحة الوطنية، ويحقق تطلعات ومطالب الجسم الصحفي.

وعرض المومني وأعضاء المجلس جملة من المطالب التي تسعى النقابة إلى تحقيقها لأعضائها بالتشارك مع مجلس النواب ولجانه المختصة، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك مع الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام سواء من تحديات مالية أو إدارية تؤثر على عمل الصحفيين واستقرارهم في مؤسساتهم.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور خميس عطية، والنائب الثاني لرئيس المجلس إبراهيم الصرايرة، ومساعدي رئيس المجلس هالة الجراح وميسون القوابعة، وأعضاء مجلس النقابة: سامي الحربي، علي فريحات، موفق كمال، محمد الزيود، ختام الشوبكي، راشد العساف، راشد الرواشدة.