توقيف موظف سابق في مستشفى الجامعة بتهم الاحتيال وإهدار المال العام

28 ثانية ago
توقيف موظف سابق في مستشفى الجامعة بتهم الاحتيال وإهدار المال العام

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي قيس الغزاوي توقيف موظف سابق في مستشفى الجامعة الأردنية لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالاحتيال، وإعداد واستعمال مصدقة كاذبة، وإهدار المال العام.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت القضية إلى الادعاء العام في وقت سابق، لتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


