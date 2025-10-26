بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم يعتذرون عن استقبال التهاني

21 ثانية ago
رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم يعتذرون عن استقبال التهاني

وطنا اليوم:أعلن رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وأعضاء المكتب الدائم، اعتذارهم عن استقبال التهاني، مؤكدين أن المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل ومسؤولية تستوجب التفرغ لخدمة الوطن والمواطن.
وأكد القاضي، في بيان صادر عن المكتب الدائم، أن مجلس النواب بكل كتله وأعضائه أمام مسؤولية وطنية جسيمة لترجمة التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش، والمضي قدمًا في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشددًا على أن خدمة الأردنيين هي أولوية يحرصون على تسخير كل الطاقات لأجلها.
وقال، إن التهاني محل تقدير واعتزاز، غير أن الواجب الوطني يحتم على الجميع الاقتصار على التهاني عبر المنصات الإلكترونية أو مكاتب النواب أثناء ساعات العمل، احترامًا لروح المسؤولية العامة والتفرغ لأداء المهام التشريعية والرقابية.
وأضاف، إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الكتل واللجان، بروح الفريق الواحد، لتعزيز الثقة بين المواطن ومجلسه، ولترسيخ صورة البرلمان كمنبر وطني فاعل في مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:21

قسم الجغرافيا في كلية العلوم التربوية والآداب / الأونروا يشارك في ورشة عمل حول فرز النفايات وإعادة التدوير

19:18

إبراهيم الصرايرة نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس النواب بالتزكية

19:15

هالة الجراح وميسون القوابعة مساعدتين لرئيس مجلس النواب

19:11

ليس دفاعاً عن وزير الشباب ،،،

19:03

الحكومة: ملتزمون بخفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028

17:10

مؤتمر الطبيب العام يوصي بتعزيز دور الطبيب العام ومواكبة الذكاء الاصطناعي في الطب

17:06

مجلس النقباء: خطاب الملك مصدر فخر وبيان رؤية واضحة لمستقبل الأردن

16:46

“كاليميرا” .. أمريكا

16:33

الصحفي نصر المجالي: عبدالرزاق عربيات أدّى قسطه للعُلا سياحياً وناضل بجهده وعقله وصبره

16:31

مجموعة كابيتال بنك تحقق نمواً في صافي أرباحها بنسبة 29.5% لتصل إلى 142 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2025

16:27

الأميرة عالية بنت الحسين ترعى افتتاح مؤتمرالتحول الرقمي (ICDFB 2025) في عمان الاهلية

16:23

انتخاب خميس عطيه نائبًا أوّلَ لرئيس مجلس النواب

وفيات
وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025