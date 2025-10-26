هالة الجراح وميسون القوابعة مساعدتين لرئيس مجلس النواب

وطنا اليوم:فازت النائبان هالة الجراح وميسون القوابعة، بموقع المُساعدين لرئيس مجلس النواب، بعد حصول الجراح على 85 صوتًا، والقوابعة على 73 صوتًا، خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الأحد، برئاسة رئيسه مازن القاضي.

وترشح لمنصبي المُساعدين لرئيس المجلس، بالإضافة إلى النائبين الجراح والقوابعة، النائب مالك الطهراوي، الذي حصل على 56 صوتًا، بينما كانت هناك 10 أوراق مُلغاة.

يُشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب أوجب أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات، إذ تنص الفقرة (ب) من المادة السابعة على: “إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصر حق الترشح لموقع أحد مُساعدي الرئيس على المرأة وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية”.