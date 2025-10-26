بنك القاهرة عمان
السيطرة على مركبة تعطّل فيها مثبت السرعة على الطريق الصحراوي

12 ثانية ago
Close up of the cruise control light of a modern SUV

وطنا اليوم:تعاملت كوادر إدارة الدوريات الخارجية، الأحد، مع بلاغ ورد من أحد المواطنين أفاد خلاله بأنه يقود مركبته على الطريق الصحراوي ولا يستطيع التوقف نتيجة عطل في مثبت السرعة.
وأوضحت الإدارة، أنه جرى التواصل من قبل العاملين في غرفة عمليات الإدارة والاستفسار عن موقعه وتوجيهه من قبل العاملين في غرفة العمليات الرئيسية البقاء على يمين الطريق وعدم التجاوز.
وأبلغت الإدارة الدورية العاملة على طريق الحسا بالمسير أمام المركبة لفتح حركة السير للمركبة، وبفضل التنسيق العالي وسرعة الاستجابة من مرتبات الدوريات، جرت السيطرة على الموقف وإيقاف المركبة بأمان بعد مسافة قصيرة بالقرب من فرع دوريات الحسا، بدون وقوع أي إصابات أو أضرار تُذكر.
وأعرب المواطن عن شكرة وتقديره لجهود طاقم الدورية لما بذلوه من جهد إنساني مميز في تقديم المساعدة.
إدارة الدوريات، دعت المواطنين إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 في حال طلب المساعدة.


