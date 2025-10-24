بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

أبو رمان يطالب وزير الزراعة بفتح باب استيراد زيت الزيتون لتخفيض الأسعار ومنع الاحتكار

59 دقيقة ago
أبو رمان يطالب وزير الزراعة بفتح باب استيراد زيت الزيتون لتخفيض الأسعار ومنع الاحتكار

وطنا اليوم:دعا النائب معتز أبو رمان إلى فتح باب استيراد زيت الزيتون من الدول ذات الإنتاج الوفير لتغطية احتياجات السوق المحلي ومواجهة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار ومنع حالات الاحتكار التي بدأت تؤثر على
السوق المحلي.
وقال أبو رمان في مذكرة رسمية وجهها إلى وزير الزراعة إن الموسم الحالي شهد تراجعا كبيرا في إنتاج الزيتون نتيجة شح الأمطار في الموسم المطري الماضي ما انعكس سلبا على وفرة المنتج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن أسعار زيت الزيتون ارتفعت بشكل غير مسبوق متجاوزة القدرة الشرائية لغالبية الأسر الأردنية نتيجة تحكم عدد محدود من التجار والمستثمرين الذين استأجروا مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالزيتون المروي مما أدى إلى خلق حالة من شبه الاحتكار وأثر على استقرار الأسعار في السوق.
وطالب أبو رمان بصفته رئيس لجنة العمل و التنمية الاجتماعية والسكان النيابية وزارة الزراعة بفتح باب استيراد زيت الزيتون بكميات مدروسة وتحت إشراف مباشر من الوزارة وبما يضمن منع الاحتكار وتخفيض الأسعار إلى مستويات عادلة ومقبولة وتأمين احتياجات السوق المحلي من الزيت عالي الجودة والحفاظ على جودة المنتج المحلي ومنع تداول أي زيت مغشوش أو غير مطابق للمواصفات.
وأكد النائب أبو رمان أهمية التحرك العاجل لتنفيذ هذا المقترح بشكل منظم ومدروس لضمان توازن السوق وحماية المستهلكين والمزارعين على حد سواء مشددا على أن الهدف هو تحقيق العدالة في الأسعار والحفاظ على المنتج الوطني من جهة وتلبية احتياجات المواطنين من جهة أخرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:28

140 دينارا سعر تنكة الزيت من المزراب في اربد وجرش

20:11

الصفدي ونظيره التركي يبحثان جهود إيصال المساعدات وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

20:08

إسرائيل تغتال قيادياً في حزب الله جنوب لبنان

19:42

المالية النيابية: نسعى لإقرار الموازنة قبل نهاية شهر 1 لضمان استمرارية المشاريع

19:29

بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة .. وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

19:28

رؤية ولي العهد لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا 

19:26

مرحلة توقف سياسي… أم اختبار للإصلاح؟

19:24

الفصائل تقرر تسليم غزة للجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع

19:10

بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

19:09

الصحة العالمية تطالب بفتح دائم للممرات الطبية لإخراج المرضى من غزة

19:06

مشاركة أردنية بمؤتمر دولي عن حماية حقوق الإنسان في عصر الرقمنة

16:44

شكران مرتجى تتخذ إجراء مفاجئا يثير جدلًا واسعًا على مواقع التواصل

وفيات
وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025