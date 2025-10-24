أبو رمان يطالب وزير الزراعة بفتح باب استيراد زيت الزيتون لتخفيض الأسعار ومنع الاحتكار

وطنا اليوم:دعا النائب معتز أبو رمان إلى فتح باب استيراد زيت الزيتون من الدول ذات الإنتاج الوفير لتغطية احتياجات السوق المحلي ومواجهة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار ومنع حالات الاحتكار التي بدأت تؤثر على

السوق المحلي.

وقال أبو رمان في مذكرة رسمية وجهها إلى وزير الزراعة إن الموسم الحالي شهد تراجعا كبيرا في إنتاج الزيتون نتيجة شح الأمطار في الموسم المطري الماضي ما انعكس سلبا على وفرة المنتج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن أسعار زيت الزيتون ارتفعت بشكل غير مسبوق متجاوزة القدرة الشرائية لغالبية الأسر الأردنية نتيجة تحكم عدد محدود من التجار والمستثمرين الذين استأجروا مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالزيتون المروي مما أدى إلى خلق حالة من شبه الاحتكار وأثر على استقرار الأسعار في السوق.

وطالب أبو رمان بصفته رئيس لجنة العمل و التنمية الاجتماعية والسكان النيابية وزارة الزراعة بفتح باب استيراد زيت الزيتون بكميات مدروسة وتحت إشراف مباشر من الوزارة وبما يضمن منع الاحتكار وتخفيض الأسعار إلى مستويات عادلة ومقبولة وتأمين احتياجات السوق المحلي من الزيت عالي الجودة والحفاظ على جودة المنتج المحلي ومنع تداول أي زيت مغشوش أو غير مطابق للمواصفات.

وأكد النائب أبو رمان أهمية التحرك العاجل لتنفيذ هذا المقترح بشكل منظم ومدروس لضمان توازن السوق وحماية المستهلكين والمزارعين على حد سواء مشددا على أن الهدف هو تحقيق العدالة في الأسعار والحفاظ على المنتج الوطني من جهة وتلبية احتياجات المواطنين من جهة أخرى.