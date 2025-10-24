بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

4 ساعات ago
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، وسط تشديدات وعراقيل فرضتها قوات الاحتلال في محيط المدينة والبلدة القديمة والمسجد.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.
وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع القدس ومداخل البلدة القديمة وبواباتها والمسجد الأقصى، وأوقفت الشبان وعرقلت دخولهم للبلدة، ومنعت آخرين من الوصول للمسجد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:31

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (200) شخصية من أبناء غزة المقيمين بالأردن

20:28

140 دينارا سعر تنكة الزيت من المزراب في اربد وجرش

20:11

الصفدي ونظيره التركي يبحثان جهود إيصال المساعدات وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

20:08

إسرائيل تغتال قيادياً في حزب الله جنوب لبنان

19:42

المالية النيابية: نسعى لإقرار الموازنة قبل نهاية شهر 1 لضمان استمرارية المشاريع

19:32

أبو رمان يطالب وزير الزراعة بفتح باب استيراد زيت الزيتون لتخفيض الأسعار ومنع الاحتكار

19:29

بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة .. وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

19:28

رؤية ولي العهد لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا 

19:26

مرحلة توقف سياسي… أم اختبار للإصلاح؟

19:24

الفصائل تقرر تسليم غزة للجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع

19:10

بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

19:09

الصحة العالمية تطالب بفتح دائم للممرات الطبية لإخراج المرضى من غزة

وفيات
وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025