أردوغان: حماس ملتزمة بوقف إطلاق النار وإسرائيل بحاجة لضغوط دولية للامتثال

وطنا اليوم:قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حركة حماس تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينما تواصل إسرائيل انتهاكه، مؤكداً أن على الولايات المتحدة ودول أخرى ممارسة الضغط على إسرائيل للامتثال للهدنة.

وأضاف أردوغان أنه يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار من خلال العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة إليها.

وحول جهود دعم غزة، أشار أردوغان إلى استمرار المحادثات بشأن تشكيل قوة مهام معنية بالقطاع، مؤكداً استعداد تركيا لتقديم أي شكل من أشكال الدعم اللازم.

وبحسب تصريحات الرئيس التركي فإنه: لم تتضح حتى الآن ملامح قوة حفظ الاستقرار التي ستتولى المهام في غزة وما زالت المناقشات مستمرة بشأنها.

وأوضح أردوغان أن إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تتحملها أي دولة بمفردها، داعياً نظراء تركيا في دول الخليج للتحرك والمساهمة في الجهود الإنسانية والتنموية.