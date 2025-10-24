بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أردوغان: حماس ملتزمة بوقف إطلاق النار وإسرائيل بحاجة لضغوط دولية للامتثال

24 أكتوبر 2025
أردوغان: حماس ملتزمة بوقف إطلاق النار وإسرائيل بحاجة لضغوط دولية للامتثال

وطنا اليوم:قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حركة حماس تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينما تواصل إسرائيل انتهاكه، مؤكداً أن على الولايات المتحدة ودول أخرى ممارسة الضغط على إسرائيل للامتثال للهدنة.
وأضاف أردوغان أنه يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار من خلال العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة إليها.
وحول جهود دعم غزة، أشار أردوغان إلى استمرار المحادثات بشأن تشكيل قوة مهام معنية بالقطاع، مؤكداً استعداد تركيا لتقديم أي شكل من أشكال الدعم اللازم.
وبحسب تصريحات الرئيس التركي فإنه: لم تتضح حتى الآن ملامح قوة حفظ الاستقرار التي ستتولى المهام في غزة وما زالت المناقشات مستمرة بشأنها.
وأوضح أردوغان أن إعادة إعمار غزة لا يمكن أن تتحملها أي دولة بمفردها، داعياً نظراء تركيا في دول الخليج للتحرك والمساهمة في الجهود الإنسانية والتنموية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:34

الدفاع المدني ينقذ شخصين من داخل مياه البحر الميت

20:31

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (200) شخصية من أبناء غزة المقيمين بالأردن

20:28

140 دينارا سعر تنكة الزيت من المزراب في اربد وجرش

20:11

الصفدي ونظيره التركي يبحثان جهود إيصال المساعدات وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

20:08

إسرائيل تغتال قيادياً في حزب الله جنوب لبنان

19:42

المالية النيابية: نسعى لإقرار الموازنة قبل نهاية شهر 1 لضمان استمرارية المشاريع

19:32

أبو رمان يطالب وزير الزراعة بفتح باب استيراد زيت الزيتون لتخفيض الأسعار ومنع الاحتكار

19:29

بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة .. وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

19:28

رؤية ولي العهد لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا 

19:26

مرحلة توقف سياسي… أم اختبار للإصلاح؟

19:24

الفصائل تقرر تسليم غزة للجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع

19:10

بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

وفيات
وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025