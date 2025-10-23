لقاء في مصر بين حركتي فتح وحماس لبحث ترتيبات ما بعد الحرب في غزة

وطنا اليوم:لتقي وفدان من حركة فتح وحركة (حماس) في مصر لبحث “ترتيبات ما بعد وقف الحرب” في قطاع غزة، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية الخميس.

وأوردت القناة نقلا عن مصادر لم تسمّها “وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية يلتقي الآن وفد حركة فتح برئاسة حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني”، مشيرة إلى أنهما “يبحثان ما يتعلق بالمشهد الوطني عموما وترتيبات ما بعد وقف الحرب على قطاع غزة”.

كما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مطلعة، أن رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، التقى حسين الشيخ، بحضور رئيس المخابرات الفلسطينية، لاستكمال الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الأزمة التي يشهدها قطاع غزة.

ويأتي ذلك فيما تكثف الولايات المتحدة إيفاد كبار ممثليها ومسؤوليها العسكريين إلى إسرائيل لضمان التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية التحركات الأميركية بأنها تمثل “ممارسة رقابة مباشرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خشية حدوث أي انتهاكات في الميدان تهدد مصير الصفقة”.