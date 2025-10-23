بنك القاهرة عمان
حزب الميثاق يرشح النائب مازن القاضي لرئاسة مجلس النواب

23 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أكّد النائب مازن القاضي، الخميس، أنه يخوض الاستحقاق النيابي المقبل بثقة عالية وإيمان عميق بوعي أعضاء مجلس النواب الـ 20.
وقال القاضي، إنّ المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز العمل الجماعي النيابي وتكاتف الجهود، بما يسهم في تمكين مجلس النواب من القيام بدوره الدستوري والتشريعي والرقابي على أكمل وجه، وبما ينسجم مع رؤى وتطلعات جلالة الملك في الإصلاح والتحديث والبناء.
وأضاف أنه ومع اقتراب الاستحقاق الدستوري المتمثل بإلقاء خطبة العرش من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وما يعقبها من انتخاب المكتب الدائم لمجلس النواب، التقى في نواب للتشاور حول المرحلة المقبلة وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بأداء المجلس.
وأوضح أنه التقى النائب مصطفى الخصاونة، في منزله بحضور الأمناء العامين للأحزاب ورؤساء الكتل النيابية، مشيدا بموقف الخصاونة النبيل بتنازله عن الترشح دعما لوحدة الصف النيابي. معتبراً ذلك نموذجاً في الزمالة والحرص على المصلحة الوطنية العليا.
وثمّن القاضي موقف النائب علي الخلايلة من كتلة حزب الميثاق، الذي أبدى روحاً من المسؤولية الوطنية بتنازله عن الترشح لموقع الرئاسة، تعزيزاً لوحدة صف كتلة حزب الميثاق.
وأكّد أن المواقف النيابية تشكل دافعا لمزيد من العمل المشترك، وتعكس حرص النواب على توحيد الجهود لخدمة المصالح الوطنية العليا وترسيخ صورة المجلس كمؤسسة دستورية فاعلة تمثل إرادة الشعب الأردني.
وعبر القاضي، عن أمله بأن يكون مجلس النواب في دورته المقبلة أكثر قدرة على تجسيد رؤى جلالة الملك في تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث.


