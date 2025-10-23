حزب مبادرة يعلن ترشيح النائب خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب

وطنا اليوم _

أعلن الأمين العام لحزب “مبادرة” صلاح المعايطة، أن الحزب قرر في اجتماعه اليوم الخميس، ترشيح النائب الدكتور خميس عطية لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تقديرًا لمسيرته السياسية وخبرته النيابية الطويلة.

وأكد المعايطة خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الحزب والكتلة النيابية، تقديره الكبير لحضور الأعضاء وتفاعلهم رغم ازدحام الجداول والظروف، مشيرًا إلى أن وجودهم يشكّل الأساس في كل محطة حزبية وسياسية.

وقال المعايطة ان هذه اللقاءات تعزز فينا روح العمل الحزبي وتعمّق الشراكة بيننا، ونحن نحرص على أن نكون جميعًا فاعلين في الحزب، كما نؤكد التزامنا الدائم بالوقوف إلى جانبكم في مختلف المواقف.

وأضاف أن ترشيح عطية يأتي في إطار النهج الوطني والحزبي الذي يتبناه الحزب لتعزيز حضور التيار الحزبي داخل البرلمان، وترسيخ التجربة السياسية الراشدة في الأردن، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وتفاهمًا بين الكتل النيابية لما فيه مصلحة الوطن.

وشهد الاجتماع مداخلاتٍ من عددٍ من أعضاء الحزب والكتلة النيابية، الذين أكدوا دعمهم لترشيح الدكتور خميس عطية، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز العمل البرلماني، وحرصه الدائم على ترسيخ نهج الحوار والتفاهم بين مختلف الكتل داخل المجلس. كما عبّر الأعضاء عن اعتزازهم بالمسار الذي ينتهجه حزب “مبادرة” في ترسيخ التجربة الحزبية، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق في مختلف الاستحقاقات النيابية المقبلة.

من جانبه، عبّر النائب خميس عطية عن شكره وتقديره لثقة الحزب، مؤكدًا أنه سيواصل العمل بروح الفريق الواحد، وبنهجٍ تشاركيٍّ قائمٍ على خدمة المواطن والارتقاء بالأداء النيابي.

وقال عطية إن المرحلة المقبلة هي مرحلة عملٍ وتكاملٍ جديد، نطمح من خلالها إلى مزيدٍ من الإنجاز والعطاء، مستمدين قوتنا من ثقة الناس بنا لا من الشعبوية أو الشعارات.

وأكد عطية على أن التواصل مع أعضاء الحزب والكتلة سيبقى مفتوحًا، التزامًا بروح العمل الجماعي والتكامل من أجل خدمة الوطن وتعزيز التجربة الديمقراطية الأردنية.