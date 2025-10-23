سلطان إبراهيم القلاب يكتب ..الأردن وجيشه الباسل تحت راية القيادة الهاشمية الحكيمة

كتب سلطان إبراهيم القلاب

الأردن وطن النشامى، أرض العزم والإرادة، وتاريخٌ مجيد خطّته البطولات والتضحيات. هذا الوطن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يمضي بكل ثقة نحو المستقبل، محافظًا على ثوابته، ومستندًا إلى جيش عربي قوي، وأجهزة أمنية يقظة، وشعب وفيّ.

إنّ الجيش العربي الأردني، منذ تأسيسه، شكّل درع الوطن وسيفه، وبقي صمام الأمان في وجه كل التحديات. برجاله الأوفياء ودماء شهدائه الطاهرة، كتب فصولًا من المجد، مدافعًا عن الأرض والعرض، في كل ساحات الشرف والكرامة.

تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، ازداد الأردن قوة ومناعة، وواصل دوره القومي والإنساني بثبات. فقد حمل جلالته على عاتقه مسؤولية النهوض بالوطن وتعزيز أمنه واستقراره، واضعًا الإنسان الأردني في قلب اهتمامه، وجاعلًا من مؤسسات الدولة نموذجًا في العطاء والانضباط.

ولا يمكن أن نغفل عن دور الأجهزة الأمنية الأردنية، التي تعمل ليل نهار لحماية الوطن والمواطن، بتفانٍ وانتماء وولاء للقيادة والوطن. فهي العيون الساهرة، التي تستحق كل تقدير وفخر.

ختامًا، سيبقى الأردن كما أراده الهاشميون، وطن الأمن والكرامة، عزيزًا بمليكه، قويًا بجيشه، شامخًا بشعبه.