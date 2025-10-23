بنك القاهرة عمان
الأمير فيصل يلتقي البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

23 أكتوبر 2025
الأمير فيصل يلتقي البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

وطنا اليوم _

التقى صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، صباح اليوم الخميس، مع أعضاء البعثة الأردنية، المشاركة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب والمقامة في العاصمة البحرينية المنامة.

وأعرب سمو الأمير فيصل خلال اللقاء عن فخره واعتزازه بأبطال وبطلات الأردن المشاركين في الدورة، متمنياً للمنتخبات الوطنية التوفيق والنجاح، داعياً جميع اللاعبين واللاعبات إلى بذل أقصى الجهود وتحقيق أفضل النتائج.

ويشارك الأردن في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بـ 120 لاعباً ولاعبة يمثلون رياضات كرة اليد والكرة الطائرة والفنون القتالية المختلطة والتايكواندو وكرة السلة والمواي تاي الجولف والملاكمة وألعاب القوى والترايثلون والدراجات والرياضات الإلكترونية والسباحة والمصارعة والجودو والجوجيتسو والفروسية والهجن والكوراش.


