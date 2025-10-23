صيدلة عمان الاهلية تشارك بحملة توعوية حول سرطان الثدي بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السلط

وطنا اليوم:في إطار التزام كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية بدورها الأكاديمي والمجتمعي في تعزيز التوعية الصحية وخدمة المجتمع، شاركت الكلية قبل ايام في قاعة الاستقلال – بلدية السلط الكبرى، بفعالية توعوية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، والتي نُظمت بالتعاون مع اللجنة الفرعية لنقابة صيادلة البلقاء ومؤسسة الحسين للسرطان.

وهدفت الفعالية إلى نشر الوعي بين النساء بأهمية الفحص المبكر والكشف الدوري، وتشجيعهن على تبني أنماط حياة صحية للوقاية من سرطان الثدي. وقد مثّل الكلية في هذه الفعالية عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، إلى جانب مشاركة متميزة من نادي طلاب الصيدلة، حيث قاموا بتوزيع بروشورات توعوية وتقديم شروحات مبسطة ومباشرة للنساء حول أهمية الفحص المبكر والعوامل الوقائية، بالإضافة إلى تقديم نصائح دوائية.

وقد عكست هذه الفعالية روح التعاون والعمل الجماعي بين الكلية والجهات الصحية، وساهمت في تعزيز الدور المجتمعي لطلبة الصيدلة .