بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

صيدلة عمان الاهلية تشارك بحملة توعوية حول سرطان الثدي بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السلط

23 أكتوبر 2025
صيدلة عمان الاهلية تشارك بحملة توعوية حول سرطان الثدي بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السلط

وطنا اليوم:في إطار التزام كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية بدورها الأكاديمي والمجتمعي في تعزيز التوعية الصحية وخدمة المجتمع، شاركت الكلية قبل ايام في قاعة الاستقلال – بلدية السلط الكبرى، بفعالية توعوية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، والتي نُظمت بالتعاون مع اللجنة الفرعية لنقابة صيادلة البلقاء ومؤسسة الحسين للسرطان.
وهدفت الفعالية إلى نشر الوعي بين النساء بأهمية الفحص المبكر والكشف الدوري، وتشجيعهن على تبني أنماط حياة صحية للوقاية من سرطان الثدي. وقد مثّل الكلية في هذه الفعالية عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، إلى جانب مشاركة متميزة من نادي طلاب الصيدلة، حيث قاموا بتوزيع بروشورات توعوية وتقديم شروحات مبسطة ومباشرة للنساء حول أهمية الفحص المبكر والعوامل الوقائية، بالإضافة إلى تقديم نصائح دوائية.
وقد عكست هذه الفعالية روح التعاون والعمل الجماعي بين الكلية والجهات الصحية، وساهمت في تعزيز الدور المجتمعي لطلبة الصيدلة .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

العم غافل يودّع التلفزيون الأردني بعد 30 عاماً من العطاء

20:34

الدفاع المدني ينقذ شخصين من داخل مياه البحر الميت

20:31

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (200) شخصية من أبناء غزة المقيمين بالأردن

20:28

140 دينارا سعر تنكة الزيت من المزراب في اربد وجرش

20:11

الصفدي ونظيره التركي يبحثان جهود إيصال المساعدات وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

20:08

إسرائيل تغتال قيادياً في حزب الله جنوب لبنان

19:42

المالية النيابية: نسعى لإقرار الموازنة قبل نهاية شهر 1 لضمان استمرارية المشاريع

19:32

أبو رمان يطالب وزير الزراعة بفتح باب استيراد زيت الزيتون لتخفيض الأسعار ومنع الاحتكار

19:29

بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة .. وفد إعلامي بريطاني يختتم زيارة إلى المملكة

19:28

رؤية ولي العهد لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا 

19:26

مرحلة توقف سياسي… أم اختبار للإصلاح؟

19:24

الفصائل تقرر تسليم غزة للجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع

وفيات
وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025