وفاة سيدة وإصابة أُخريين بحريق منزل في إربد

وطنا اليوم:أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حريق في منزل بالطابق الرابع لإحدى العمارات في شارع الحصن بمحافظة اربد.

وأضاف الناطق أن الفرق المتخصصة التابعة لمديرية دفاع مدني غرب اربد تحركت على الفور إلى موقع الحريق، وعملت على إخماده والسيطرة عليه لضمان سلامة السكان والممتلكات.

أسفر الحريق عن وفاة سيدة، وإصابة سيدتين أخريين بضيق في التنفس. وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابتين قبل نقلهما إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، كما تم نقل جثمان المتوفاة إلى المستشفى نفسه.

أكدت مديرية الأمن العام أن التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، في إطار جهودها لضمان السلامة العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.