افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

نظمت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، بالتعاون مع سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بمدينة البتراء، لعرض وتسويق منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وحضر افتتاح المعرض، وزير العمل خالد البكار، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات، ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه، ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وقائد أمن إقليم الجنوب، ومدير إدارة الشرطه السياحية.

ويأتي تنظيم المعرض امتداداً لجهود مديرية الأمن العام في تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية الرسمية و الأهلية، وبما يخدم استراتيجيتها الإصلاحية تجاه نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتيح الفرصة أمامهم لبيع منتوجاتهم وابداعاتهم الفنية، وتحقيق عوائد مادية لهم ولعائلاتهم.

ويشتمل المعرض الذي سيستمر على مدار عشرة أيام، مجموعة واسعة من الأعمال الفنية المتنوعة، والمشغولات اليدوية، والمطرزات، والقطع النحاسية والخشبية والإكسسوارات، حيث سيكون متاحاً أمام المواطنين والمقيمين وزوار المدينة.