بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

النائب أبو حسان : مصطفى الخصاونة أخي الكبير… والأخبار غير دقيقة

21 أكتوبر 2025
النائب أبو حسان : مصطفى الخصاونة أخي الكبير… والأخبار غير دقيقة

وطنا اليوم _

نفى النائب خالد أبو حسان لموقع نبأ الاردن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع عراك بالأيدي بينه وبين زميله النائب مصطفى الخصاونة، مؤكداً أن ما جرى لم يتعدَّ كونه حديثًا ونقاشًا عاديًا تحت قبة البرلمان.

وقال أبو حسان  إن ما يُنشر حول الحادثة عارٍ تمامًا عن الصحة، مشدداً على أن العلاقة بينه وبين النائب الخصاونة يسودها كل الود والمحبة والاحترام المتبادل، وأن النقاش بينهما لم يرقَ بأي حال من الأحوال إلى مستوى المشاجرة أو العراك.

وأضاف أن ما حدث يأتي في إطار الاختلاف في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي في الحياة البرلمانية التي تقوم على الحوار والنقاش المسؤول، داعياً وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المبالغات التي تسيء للمؤسسة التشريعية وأعضائها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025