النائب أبو حسان : مصطفى الخصاونة أخي الكبير… والأخبار غير دقيقة

وطنا اليوم _

نفى النائب خالد أبو حسان لموقع نبأ الاردن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع عراك بالأيدي بينه وبين زميله النائب مصطفى الخصاونة، مؤكداً أن ما جرى لم يتعدَّ كونه حديثًا ونقاشًا عاديًا تحت قبة البرلمان.

وقال أبو حسان إن ما يُنشر حول الحادثة عارٍ تمامًا عن الصحة، مشدداً على أن العلاقة بينه وبين النائب الخصاونة يسودها كل الود والمحبة والاحترام المتبادل، وأن النقاش بينهما لم يرقَ بأي حال من الأحوال إلى مستوى المشاجرة أو العراك.

وأضاف أن ما حدث يأتي في إطار الاختلاف في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي في الحياة البرلمانية التي تقوم على الحوار والنقاش المسؤول، داعياً وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المبالغات التي تسيء للمؤسسة التشريعية وأعضائها.