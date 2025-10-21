علاء مبارك يشعل ضجة برده على دعوة عمرو أديب التبرع لغزة

وطنا اليوم:أشعل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على تصريحات الإعلامي عمرو أديب، الذي دعا المصريين إلى التبرع لإعادة إعمار قطاع غزة، قائلاً إن “التبرع لغزة في رقبتك ليوم الدين”.

وكان أديب قال في برنامجه “الحكاية” على قناة MBC مصر، مساء الإثنين: “التبرع لغزة مش بمزاجك، دي في رقبتك ليوم الدين”، مضيفاً أن الظروف الاقتصادية الصعبة لا ينبغي أن تمنع المصريين من المشاركة في جهود دعم غزة، استجابةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لكن علاء مبارك رد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قائلاً: “حلوة حكاية التبرع لغزة مش بمزاجك دي في رقبتك ليوم الدين! طيب ما تتبرع أنت بمزاجك، غزة وأهلها على رؤوسنا، لكن أين الضمان أن ما حدث من قبل لن يتكرر؟”.

وتابع نجل الرئيس المصري الراحل: “شاهدنا أكثر من مرة تدمير غزة بعد عمليات نفذتها حماس، فتبدأ الدعوات لجمع الأموال لإعادة الإعمار، والمليارات التي جُمعت سابقاً لا نعلم أين ذهبت”.

وأضاف: “فلماذا لا يبدأ قادة حماس ورجال الأعمال الفلسطينيون الذين يملكون ثروات كبيرة بالتبرع أولاً من أموالهم التي جمعوها على مدار السنوات الماضية؟ ليكونوا قدوة للجميع في حب غزة”.

وختم علاء مبارك بالقول إن “الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر تفرض أن تكون الأولوية في العطاء للمحتاجين داخل البلاد”، مؤكداً أن “أهل مصر أولى بالمساعدة في الوقت الراهن”.

وأثار منشور علاء مبارك تفاعلاً واسعاً على منصة “إكس”، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لطرحه بشأن “الأولوية للمصريين”، ومنتقد اعتبر أن “دعم غزة واجب قومي وإنساني لا يتعارض مع مساعدة المحتاجين داخل مصر”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا، الأحد الماضي، خلال الندوة الثقافية الـ42 للقوات المسلحة، المصريين إلى المساهمة في جهود إعادة إعمار غزة، ووجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى إعداد آلية وطنية لجمع التبرعات بالتنسيق مع المجتمع المدني والجهات المعنية.