20 ألف طالب و1037 معلما استشهدوا منذ العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 20058 طالبا فلسطينيا استُشهدوا و 31139 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023 على قطاع غزة .

وأوضحت التربية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 19910 طلاب والذين أصيبوا إلى 30097، فيما استُشهد في الضفة 148 طالبا وأصيب 1042 طالبا، إضافة إلى اعتقال 846 طالبا .

وأشارت الوزارة إلى أن 1037 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 4740 بجروح في قطاع غزة والضفة واعتُقل أكثر من 228 في الضفة.

وبينت أن 179 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من مئة مدرسة تابعة لوكالة “الأونروا” للقصف والتخريب، مؤكدة أن ما مجموعه 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها تمت إزالتها من السجل التعليمي وكذلك دمر الاحتلال في الضفة مدرستي عميرة الأساسية في يطا جنوب الخليل والعقبة الأساسية في طوباس كما تعرضت 8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب.