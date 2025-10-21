بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

20 ألف طالب و1037 معلما استشهدوا منذ العدوان الإسرائيلي على غزة

21 أكتوبر 2025
20 ألف طالب و1037 معلما استشهدوا منذ العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 20058 طالبا فلسطينيا استُشهدوا و 31139 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023 على قطاع غزة .
وأوضحت التربية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 19910 طلاب والذين أصيبوا إلى 30097، فيما استُشهد في الضفة 148 طالبا وأصيب 1042 طالبا، إضافة إلى اعتقال 846 طالبا .
وأشارت الوزارة إلى أن 1037 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 4740 بجروح في قطاع غزة والضفة واعتُقل أكثر من 228 في الضفة.
وبينت أن 179 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من مئة مدرسة تابعة لوكالة “الأونروا” للقصف والتخريب، مؤكدة أن ما مجموعه 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها تمت إزالتها من السجل التعليمي وكذلك دمر الاحتلال في الضفة مدرستي عميرة الأساسية في يطا جنوب الخليل والعقبة الأساسية في طوباس كما تعرضت 8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025