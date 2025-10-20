إطلاق الحملة التوعوية شتاء آمن لتعزيز السلامة العامة والمرورية

وطنا اليوم:أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، الحملة التوعوية “شتاء آمن”، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة العامة، والحد من المخاطر الناجمة عن الظروف الجوية، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأكدت مديرية الأمن العام أن الحملة تأتي انسجاماً مع نهجها الوقائي في التعامل مع مختلف الظروف الجوية، من خلال تسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية، وتفعيل التنسيق المشترك بين تشكيلاتها ووحداتها الميدانية إضافة إلى تعزيز الشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.

وخلال استضافته على إذاعة الأمن العام، أوضح مدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين أن الحملة تأتي بتوجيه من مدير الأمن العام، في إطار مسؤولية المديرية كمستجيب أول للحوادث والأخطار التي قد ترافق فصل الشتاء، مؤكداً أن الجهود تتركز على إدارة الموقف الميداني باحترافية عالية، من خلال خطط عملياتية دقيقة تعتمد على التقييم والرصد والاستجابة الفورية للحوادث.

وأضاف العميد السويلميين أن فرق الدفاع المدني باشرت برفع درجة الجاهزية والاستعداد في جميع المراكز الميدانية، وتحديث خطط الطوارئ الخاصة بالتعامل مع السيول والانزلاقات وحوادث السير الناتجة عن الظروف الجوية، مؤكداً أن جاهزية الآليات والمعدات الثقيلة، لا سيّما آليات الإنقاذ والإطفاء والغطس، تخضع لصيانة دورية ومتابعة مستمرة لضمان سرعة الاستجابة، كما دعا المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة العامة، والتأكد من صلاحية وسائل التدفئة، وعدم التردد في الاتصال برقم الطوارئ (911) عند الحاجة للمساعدة.

وفي السياق ذاته، بيّن مدير إدارة السير العميد رائد العساف أن الحد من الحوادث المرورية وتوفير بيئة مرورية آمنة يشكل أحد أبرز أهداف الحملة، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ برامج توعوية مكثفة بالتعاون مع إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية قبل بدء حملة التفتيش على المركبات في الأول من تشرين الثاني 2025.

وأضاف العميد العساف أنه سيتم تفقد المركبات فنياً من قبل الإدارات المرورية بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والفرق الفنية من إدارة الصيانة، للتأكد من جاهزيتها للسير في الظروف الشتوية، موضحاً أنه في حال وجود ملاحظات فنية تُمنح المركبة مهلة أسبوع لتصويب وضعها قبل تحرير المخالفة من خلال مراجعة الادارات المرورية وأقسام الترخيص المتنقل المسائي، فيما تُمنح المركبات السليمة بطاقة خاصة تثبّت اجتياز الفحص الفني.

وبين مدير إدارة السير، أنه سيتم إرسال رسالة “sms”، لجميع السائقين الذين تم التفتيش على مركباتهم، توضح الحالة الفنية لها، كما يمكنهم معرفة الأجزاء الفنية للمركبة التي سيتم التفتيش عليها من خلال كود “QR” الذي سيتم وضعه على ورقة الاشعار الخاصة بالحملة.

وتستعد مديرية الأمن العام، من خلال إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية بالتعاون مع الإدارات المختصة، لإطلاق حزمة من البرامج والرسائل التوعوية خلال الأيام المقبلة، لتوجيه المواطنين نحو السلوكيات الصحيحة أثناء فصل الشتاء، وتجنب المخاطر الناجمة عن الأحوال الجوية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.