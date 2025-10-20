بنك القاهرة عمان
ضبط حفّارة وردم بئر مخالف في الجفر بعملية أمنية مشتركة

20 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية انها بالتعاون مع مديرية الامن العام / مركز امن بادية الجفر و كودارها في مديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبناء على معلومات توفرت بوجود اعمال حفر بئر مخالف في منطقة الجفر نسقت حملة امنية لضبط الحفارة التي تقوم بحفر بئر مخالف في الجفر – محافظة معان يوم الاحد 19 تشرين اول 2025 ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها سلطة المياه في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية و الاجهزة الامنية المختصة حيث تم مداهمة الموقع وتم ضبط الحفارة والمعدات وردم البئر المخالف وايداع الحفارة الى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون .
واعربت سلطة المياه عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وخاصة مدير مركز امن بادية الجفر وكوادر المركز وكافة الجهات التي تساهم في ضبط الاعتداءات على مصادر المياه


